Lugnet efter börseuforin: ”Bäddar för att det kommer lite bakslag”

Men under eftermiddagen vände börsen tvärt upp och ungefär en timme före stängning var breda OMXSPI upp över en procent.

Stockholmsbörsen har bjudit på en ordentlig studs under den senaste månaden som kröntes av eufori på torsdagen efter att inflationstakten i USA kommit in under förväntningarna. Totalt steg OMXSPI 4,3 procent medan amerikanska S&P 500 rusade 5,5 procent och tekniktunga Nasdaq 7,4 procent.

Fredagen bjöd på en lugn inledningen för att sedan vända tvärt upp under eftermiddagen och frågan som blivit allt mer aktuell är om vi nu har sett vändningen eller om det handlar om ett klassiskt björnmarknadsrally.

En dryg timme före stängning i Stockholm var breda OMXSPI upp drygt en procent och även de amerikanska indexen handlades upp, med tekniktunga Nasdaq kompositindex i täten.

Bland enskilda bolag stärks bland andra Boliden, nätmäklarna Avanza och Nordnet, Bico och Storskogen. Även Volvo Cars gick starkt under fredagen efter Polestars kvartalsrapport. Rapporterande Truecaller gick däremot mot strömmen och faller tungt, vilket Di:s Johan Wendel skrivit om.

”Så länge som alla säger att det är ett björnmarknadsrally så tror jag det ska fortsätta upp. Då innebär det bara att folk har för lite aktier”, säger Lars Söderfjell, aktiechef på Ålandsbanken, med glimten i ögat.

”Det har gått ganska fort uppåt sedan kvartalsskiftet egentligen och jag tycker de snabba rörelser vi sett säger mer om positioneringen i marknaden än något annat”, fortsätter han.

Johan Javeus, chefsstrateg på SEB SEB A +0,08% Dagens utveckling , anser i sin tur att det är för tidigt att säga om det endast handlar om ett björnmarknadsrally eller en vändning.

”Det som behövs är mer bevis för att den här inflationstrenden verkligen har vänt nedåt. Nyckeln till hur börserna ska gå på lite längre sikt ligger i vad centralbankerna gör. Jag håller med marknaden om att det var en positiv signal som vi fick igår, sen så blir man alltid lite orolig när börsen går upp 6-7 procent på en dag. Det är i sig något som jag tycker bäddar för att det kommer lite bakslag i närtid”, säger han.

Även Lars Söderfjell, Ålandsbankens aktiechef, håller med om det är lite för tidigt att slå fast att det här var den stora vändningen och storleken på torsdagens rally var lite väl tilltagen.

”Jag tror inte det kommer fortsätta på det här sättet hela vägen in i årsskiftet, men jag tror inte att vi kommer sätta nya lägstanivåer. Däremot skulle jag inte bli förvånad om vi efter det här rallyt får en nedgång på 5 procent under någon period de närmaste månaderna”, säger han.

Samtidigt som hoppet om en vändning för inflationen i USA nu är tänt på allvar så är den andra vågskålen tyngd av oro kring hur allvarlig den förväntade lågkonjunkturen kommer blir.

”Det är i alla länder idag ett väldigt stort fokus på konsumenten och hur mycket de kommer tvingas dra in på sin konsumtion. De frågorna kommer bli väldigt viktiga för att pensla in hur efterfrågan kommer se ut i ekonomin de närmaste kvartalen”, säger Johan Javeus.

Hur tror du det kommer se ut de kommande månaderna?

”Det är svår materia. I grunden tycker jag att det ser bättre ut med inflationsutvecklingen och att man kan räkna med att det kommer ha en effekt på Fed om det fortsätter. De orosmolnen har blivit lite mindre mörka skulle jag säga.”