Lugn och ro i bilköerna som om klimatkrisen inte fanns

– Under pandemin fick snabbmatsrestaurangerna en helt ny roll eftersom behovet av att de höll öppet var stort samtidigt som människor uppmanades att hålla avstånd. Effekterna av covid-19 förändrade människors sätt att handla över en natt. Med branschens nya utmaningar och svagheter som exponerades ledde det till att restaurang och detaljhandeln snabbt tvingades att göra förbättringar för att öka både kundnyttan och kundupplevelsen, säger Markku Nopanen, Managing Director, Acrelec Norden och Baltikum.

Innovativa teknologier förbättrar kundresan

Som ett resultat av detta har investeringarna i innovativa teknologier som förbättrar kundresan ökat markant. Acrelec tillhandahåller både mjuk- och hårdvara för Drive Thru, Click and Collect, Table Service, självcheckout och beställningsfunktioner via en interaktiv beställningskiosk. Företaget är ofta med redan på planeringsstadiet och kan då ta fram skräddasydda anpassningar för installationen av de beställningslösningar som ska användas.

Markku Nopanen pratar om en ”självbetjäningsekonomi” där människor är på språng, besöker fler butiker och köper färre varor.

– Forskning visar att 60 procent av butikskorgarna innehåller färre än sex varor och att det människor vill ha är snabb service. Våra beställnings- och utcheckningsprodukter ger fördelar både när det gäller ökade intäkter och möjligheten att möta dessa förväntningar. Det ger också väsentliga affärs- och operativa fördelar som kundlojalitet, minskade transaktionskostnader samt frigör personal så att de kan fokusera mer på kunderna, säger han.

Ett exempel på det är att genomsnittsnotan per kund ökar med cirka 20 till 30 procent då kunden i lugn och ro har total kontroll över hela köpprocessen. Där ROI kan räknas hem på mellan 9 och 15 månader för de kunder som använder Acrelecs produkter.

Egenproduktion ger möjlighet att anpassa

Det unika med Acrelec är deras egen produktion av hård- och mjukvara vilket innebär att de kan anpassa allt utifrån kundens behov. Dessutom har samtliga medarbetare en bred yrkeserfarenhet från detaljhandel och snabbmatsbranschen.

– Allt som vi jobbar med är vårt och vi sätter upp helt egna lösningar, säger Mattias Dahlkar, Support och Service Manager.

I hans team hjälper de till med alla servicefunktioner som deras kunder har behov av som exempelvis Point-of-sale (POS)-system, telefonsupport, service och utbyte av hårdvara.

– Vi jobbar utifrån olika behov och önskemål. Vissa av våra kunder vill att vi installerar och drar nätverk, andra köper eller leasar kiosken men har egna program. Det våra kunder inom restaurang och handel vill ha löser vi, säger han.

Smart teknik

Nästa steg i produktutvecklingen är mjukvara med smarta rekommendationer och en förbättrad hämtningsservice.

– Ett av de mest irriterande momenten för kunden när det gäller upphämtning är att behöva vänta medan en beställning blir färdig eller det inköpta ska hämtas. Men med hjälp av en QR-kod kan försäljningsstället se var kunden är och förbereda rätt produkter. I slutändan handlar det om smidigare kundupplevelser som i sin tur genererar högre kundvolymer genom att använda våra produkter, säger Markku Nopanen.

Fakta:

Acrelec är ett globalt teknikföretag fokuserat på kundupplevelsen för restaurang- och detaljhandel. Med hjälp av mjukvara, hårdvara och serviceexpertis utvecklar och integrerar vi nya plattformar som ökar kundernas engagemang, effektivitet och lönsamhet. Vår passion är att leverera innovativ teknik som driver affärsresultat.

