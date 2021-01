Lucid Motors ska börja tillverka Air-modellen i år

”Vår första produkt kommer att definiera oss”, sade Rawlinson och tillade att man räknar med att ha 20 försäljningsplatser, så kallade Lucid Studios, på plats innan årets slut. Bolaget har i dag fem Studios, och några av de nya kommer att finnas utanför USA:

”Vi kommer också att göra kliv framåt kring ansträngningar som Project Gravity, vår första SUV”, sade Rawlinson.

Rawlinson kommenterade dock inte förra veckans nyhet att bolaget överväger att notera sina aktier på börsen i New York via ett så kallat uppköpsskalbolag (SPAC). Flera teknikstartups använder sig av just SPAC-bolag för att gå till börsen och slipper därmed de krångligheter som vanligtvis följer med en vanlig notering.

Enligt Bloomberg skulle Lucid Motors få ett börsvärde på 15 miljarder dollar, motsvarande 124 miljarder kronor, vid en notering.

Bilen, ”The Air” som den heter, ska kunna åka 800 kilometer på en laddning. Som en jämförelse har Teslas populära Model 3 en räckvidd på mellan 430 och 580 kilometer, beroende på modell.