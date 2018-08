Lucara Diamond byter operatör vid gruva i Botswana

Moolmans togs in som operatör så sent som i början av 2017 efter en konflikt med företrädaren, och förhoppningarna var inledningsvis stora på ett problemfritt byte och stabilare produktion. Snart framkom dock att Moolmans hade svårigheter med tillgången till utrustning, vilket hämmat produktionen under en stor del av fjolåret och in i 2018.