Lovisagruvan förbättrar intäkter och resultat kraftigt

IPC rapporterar ett nettoresultat på 105 miljoner dollar under det andra kvartalet vilket kan ställas mot knappt 22 miljoner dollar under samma period föregående år. Intäkterna lyfte till 317 miljoner dollar, att ställa mot 144 miljoner under fjolårskvartalet.

”Resultaten för det andra kvartalet sätter en ny toppnivå för IPC över hela linjen. Rekordhöga produktionsnivåer parallellt med rekordhöga priser bidrog till att IPC genererade mer än 150 miljoner dollar i fritt kassaflöde”, konstaterar bolagets vd Mike Nicholson i rapporten.

IPC räknar med att produktionen under 2022 landar i den övre delen av spannet 46.000 till 48.000 fat per dag som bolaget guidat om tidigare. Prognosen för operativa kostnader per fat olja kvarstår vid 16 till 17 dollar. Samtidigt höjer bolaget för capex-prognosen, kapitalinvesteringar, från 127 till 170 miljoner dollar. Detta beror enligt IPC på att man accelererar projekt och sätter in ytterligare kapacitet i Kanada och Frankrike givet de höga oljepriserna.

IPC, med oljeproduktion och utvinning i både Kanada, Frankrike och Malaysia, har stigit med över 140 procent på Stockholmsbörsen sedan årsskiftet, stärkt av de stigande oljepriserna. Familjen Lundin äger 26,96 procent av IPC, enligt ägardatatjänsten Holdings.