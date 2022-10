Louise Hoffsten: ”Ifrågasatte om jag var värdig ett till fint pris”

Stort grattis till utmärkelsen! Vad gjorde du när du fick reda på att du var årets vinnare av Musikförläggarnas hederspris?

”Jag diskuterade med mitt team huruvida jag skulle närvara vid galan eller inte. Jag har en spelning på Hisingen i Göteborg samma datum, det var det första som slog mig. Sedan sjönk det in att jag skulle få ta emot det här ärofyllda priset och jag blev väldigt glad. Jag har fått ta emot så många fina priser redan, så jag ifrågasatte om jag kunde vara värdig ett till verkligen. Men jag ska fira ordentligt, med något gott och dyrt.”

Du gör ett pärlband av stora musiknamn sällskap på listan över pristagare. Har du någon särskild förebild inom musik-Sverige?

”Peter Lemarc ser jag upp till, han är en fantastisk låtskrivare. Och förra årets pristagare, Robyn. Hon är väldigt duktig. Sedan är Cornelis Vreeswijk en hjälte i min familj. Därför var det lite extra speciellt att få ta emot Cornelispriset 2001.”

Du är ute på turné under hösten till följd av ditt nya album, ”Crossing the boarder”. Vad handlar det om?

”Jag skrev det under pandemin, vilket möjliggjordes tack vare ett arbetsstipendie som jag sökte och fick. Det fanns egentligen inte ekonomi till att göra ny musik, men stipendiet blev min räddning. Att få möjligheten att jobba vidare och mot ett speciellt mål var väldigt värdefullt. Låtarna handlar om det, om svärtan som man gick igenom under den galna tiden och att våga gå över gränser.”

Din låtkatalog består av nära 20 album. Lyssnar du på din egen musik?

”Inte gärna, det är inte roligt att lyssna på sina egna låtar. Jag lyssnar inte på så mycket musik alls egentligen, när jag är ensam så gillar jag att njuta av tystnaden. Men ska det vara så föredrar jag livemusik. Helst jazz eller klassiskt, även om det är långt ifrån min egen stil så är det oerhört inspirerande.”

Genom åren har du varit väldigt öppen med din MS-diagnos. Varför har du valt att tala högt om det?

”När jag låg på sjukhuset första gången så tänkte jag ”hur ska jag kunna mörka detta för min publik?”. En god vän och kollega gav mig rådet att istället prata om det, det var ett bra råd. Genom att lyssna till det har jag hjälpt andra och inte minst mig själv. Jag har hittat mening i sjukdomen.”