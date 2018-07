Londonmäklare går med förlust på vikande bomarknad

Foxtons redovisade på måndagen en förlust på 2,5 miljoner pund, motsvarande 28,7 miljoner kronor, för årets första sex månader. Under samma period i fjol redovisade bolaget en vinst på 3,8 miljoner pund före skatt. Omsättningen minskade i sin tur med 9 procent till 53 miljoner pund.

"Londons fastighetsmarknad går igenom en långvarig period med mycket låga aktivitetsnivåer med längre och mindre synliga transaktioner vilket helt klart påverkar vår affär", säger Nic Budden, vd för Foxtons, till Finacial Times.

Foxtons fokuserar på fastigheter i den brittiska huvudstaden där priserna backade med 3,2 procent under det första kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt The Guardian. Marknaden verkade dock ha väntat sig betydligt blodigare siffror och aktien steg med 9,2 procent under måndagen, men är fortfarande ner 36,6 procent sedan årsskiftet.

Foxtons är inte heller den enda brittiska mäklarfirman som kämpar i motvind. Sektorkollegan Countrywide, som släpper sin rapport senare i veckan, meddelade i slutet av juni att bolaget planerar att göra en nyemission för att dra ned på skuldsättningen vilket fick aktien att rasa med 28 procent på en dag.