Lokala entreprenörer mättar magarna i Kenya

För vissa kan Hand in hand förknippas med den tidigare ABB-chefen Percy Barnevik. Företagsledaren har sedan slutet av 90-talet både agerat sponsor och initierat nya metoder i arbetet mot fattigdom.

”Men han är över 80 år nu och har behövt ta ett steg tillbaka. Han har en viktig plats i svensk filantropi, bistånd, utvecklingsarbete, men framför allt i våra hjärtan”, säger Stina Götbrink, generalsekreterare på Hand in hand Sweden.

Välgörenhetsorganisationen arbetar i Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Indien och Afghanistan. Bekämpningen mot fattigdom utgår ifrån entreprenörskap och främjande av försörjning.

Hand in Hand Sweden har 20 anställda i Stockholm, och organisationerna har drygt 2 000 lokalt anställda i verksamhetsländerna.

Den huvudsakliga målgruppen är kvinnor och unga som lever på mindre än 3,20 dollar om dagen. Hand in Hand arbetar främst i Indien, Kenya, Zimbabwe, Tanzania och Afghanistan och hittills har organisationens insatser bidragit till att skapa närmare 5,5 miljoner jobb.

Hand in Hands uppdrag är att bekämpa fattigdomen genom att sätta människorna det handlar om i förarsätet. Insatserna har ett gräsrotsperspektiv, där organisering i självhjälpsgrupper och utbildning i entreprenörskap utgör fundamenten.

Albert Wambugu är vd för Hand in hand Eastern Africa med säte i Kenya. Han berättar hur coronapandemin försvårade organisationens arbete, och hur den knäckte entreprenörernas besparingar där många fick stänga ner sina företag.

Efter pandemin har mycket arbete lagts ned på att få tillbaka entreprenörerna på banan, men ett utmanande år har följt. Rysslands krig i Ukraina har lett till höga mat- och bränslepriser där en stigande inflation spär på kostnadsökningen, och i Östafrika är det dessutom svår torka.

”När vi precis hade återöppnat samhället kom kriget i Ukraina. Det har framför allt påverkat leveranskedjorna för produkter som vete, solrosor och gödningsmedel”, berättar Albert Wambugu.

Albert Wambugu, vd för Hand in Hand eastern Africa.

Vidare säger han att baslivsmedel som solrosolja har ökat mycket i pris, samma sak för vetemjöl och majs.

För att mota hungerkrisen har Albert Wambugu och hans personal försökt hitta lösningar tillsammans med entreprenörerna. Lösningen har blivit lokal matproducering, samt spridning av den via digital marknadsföring.

Resultatet är nyutvecklade solrosodlingar, tillverkning av eget organiskt gödningsmedel, samt ett byte från vete- till kassavamjöl.

Att öka honungsproduktionen har varit en annan åtgärd. Den söta massan lämpar sig bra för torrt klimat och har även bidragit till fler jobb åt kvinnor.

”I vår kultur är biodling ett manligt dominerat jobb för att det involverar trädklättring. Men nu genomförs biodlingen i en mer modern bikupa som monteras på en vägg”, berättar Albert Wambugu.

Generalsekretare Stina Götbrink vill lyfta sin kenyanska kollegas insatser.

”Albert har verkligen spelat en viktig roll i arbetet mot fattigdomen då han har bidragit till en halv miljon jobb i Kenya, för landets fattigaste och för kvinnorna”, säger hon.

Stina Götbrink, generalsekreterare på Hand in Hand.

Men för att fortsätta satsningarna så krävs finansiering. I årets julkampanj ”Let it Grow” kan man bidra till att fler småbönder får träning i att kunna odla bättre och mer hållbar mat, samtidigt som deras inkomster lyfter från absoluta minimum.

Stina Götbrink hoppas att många är villiga att lyfta blicken.

”Det är ett krig som pågår i Ukraina, men det är också ett krig som pågår mot Afrikas magar som inte får äta sig mätta”, säger hon och fortsätter:

”Tittar man på debatten i världen så pratar alla om att vi måste satsa på jordbruket. Vilka ska vi satsa på då? Entreprenörerna inom jordbruket. Och här har vi entreprenörerna och vi måste börja stötta dem. Det är precis vad Alberts personal gör.”

Årets julkampanj:

”Årets julinsamling går under parollen Let it Grow – låt entreprenörskap, grödor och inkomster växa. Fokus ligger på att ge fler småbönder träning och utbildning för att kunna odla mer, bättre och hållbarare mat – och samtidigt öka sina inkomster. På så sätt stärker de sin egen

försörjning samtidigt som det minskar importberoendet och fattigdomen i landet.”

Stötta kampanjen:

Swish 123 9000 910

Plusgiro 90 00 91-0

Bankgiro 900-0910

Det går också att skänka pengar via sajten handinhandsweden.se