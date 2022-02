Logisteas förvaltningsresultat ökar kraftigt

Driftsöverskottet låg på 21 miljoner kronor (7) och förvaltningsresultat på 10 miljoner kronor (2).

Värdeförändringar i fastigheter påverkade resultatet med 262 miljoner kronor (47).

Resultat efter skatt blev 219 miljoner kronor (13).

Ingen utdelning föreslås för helåret 2021.

Logistea har beslutat om ett uppdaterat ramverk för bolagets vision, operativa och finansiella mål, strategi samt utdelningspolicy.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Övergripande tillväxtmål är att öka fastighetsportföljens värde från 2,6 miljarder kronor vid utgången av 2021 till ett fastighetsvärde som överstiger 15 miljarder kronor vid utgången av 2024. Målet är att årligen färdigställa minst 25.000 kvadratmeter ny uthyrbar yta. Vidare ska 50 procent av fastighetsbeståndets drift ska vara digitaliserad vid utgången av 2026 och 50 procent av låneportföljen utgörs av så kallad grön finansiering vid utgången av 2026.

Förvaltningsresultat per stamaktie ska öka med minst 10 procent per år i snitt över en femårsperiod. Substansvärdet per stamaktie ska öka med minst 12 procent per år i snitt över en femårsperiod. Belåningsgraden ska långsiktigt uppgå till högst 60 procent. Räntetäckningsgraden ska överstiga 1,8 gånger.

Strategin är bland annat att förvärva fastigheter samt byggbar mark i attraktiva lägen i Sverige och över tiden även övriga Norden lämpade för lager, logistik och lätt industri.

Styrelsens mål är att årligen föreslå årsstämman att fatta besluta om utdelning motsvarande minst 30 procent av bolagets vinst. Styrelsen avser att under de närmaste åren prioritera tillväxt framför utdelning, vilket kan medföra låg eller utebliven utdelning till stamaktier, heter det.