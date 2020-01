Löfven till Rohani: Jag fördömer nedskjutning

Löfven kräver att de anhöriga har rätt att ”skyndsamt få ansvaret för nedskjutandet klargjort, och att Iran måste ta fullt ansvar även i relation till de drabbade”, skriver statsministerns pressekreterare Gösta Brunnander i ett mejl till TT.

Rohani lovar å sin sida att Iran ska samarbeta ”till fullo”.

Löfven fördömer även Irans robotattack mot amerikanska baser i Irak tidigare i veckan. Attacken riktades mot den internationella närvaro i Irak, där Sverige är en del av, konstaterar Löfven. Han manar Iran till återhållsamhet och ”konkreta steg” för att minska spänningarna i regionen.

Sverige ska förstärka ambassaden i Teheran med extra konsulär personal efter nedskjutningen av det ukrainska passagerarplanet. Enligt utrikesminister Ann Linde (S) handlar det till exempel om att se till att få hem kvarlevor av offren, om frågor som berör kompensation till anhöriga och om att se till att anhöriga får tillgång till information om flygkraschen.

”Vi bedömer att vi måste ha personer på plats i större utsträckning än vad vi har i dag”, säger Linde.

När extrapersonalen kan vara på plats är oklart. Tjänstemännen har ännu inte fått visum, men det kan handla om någon dag.

Kommer regeringen att stödja anhörigas skadeståndskrav på Iran?

”Vi har ju sagt att de anhöriga ska få kompensation, men hur det går till, det är ju via försäkringsbolag och via beslut som följer av internationella konventioner. Så jag kan inte gå in som regeringsrepresentant och säga att det ska vara det ena eller det andra, men vi stödjer de här kraven”, säger Linde.

I sitt tal på Folk och försvars rikskonferens i Sälen upprepade utrikesministen kravet på att Iran tar ”fullt ansvar” för nedskjutningen av flygplanet i veckan.

”Vi kräver nu att Iran tar fullt ansvar – i relation till de drabbade – och för att den fortsatta utredningen av händelsen sker skyndsamt fullständigt och transparent”, sade hon.