Löfven: ”Period av intensivt reformarbete”

Stefan Löfven påpekar att konjunkturen nu mattas av i sitt tal i samband med riksdagens öppnande inför riksdagsledamöterna och kungafamiljen.

”Regeringen vill använda reformutrymmet för att få fler i arbete, fler poliser, en starkare välfärd, bättre ekonomi för pensionärer och en kraftfull klimatomställning”, säger han.

Arbetet i EU går nu in i en lagstiftningsperiod, påpekar Löfven och pekar särskilt på säkerhet och miljö, men också på att den fria världshandeln under det senaste året stått under attack.

”Ökade risker för ett fullskaligt handelskrig understryker behovet av att Sverige är en röst för fri, hållbar och rättvis handel”, säger Stefan Löfven.