Löfven om extraval: ”Man kan aldrig vara säker”

På måndag kan riksdagen avsätta Stefan Löfven som statsminister.

Än vill Stefan Löfven inte säga om han då kommer att sondera för att försöka bilda ny regering, eller om han kommer utlysa extraval.

Eftersom mandatfördelningen är densamma som efter valet 2018, som resulterade i att Alliansen sprack och att januariavtalet signerades, pekar mycket på att det blir en svår uppgift att bilda regering – oavsett vem som får uppgiften.

På frågan om vilka alternativ Stefan Löfven har, svarar han att han vill hålla på beskeden tills efter omröstningen på måndag.

”Vi får återkomma till det. Nu är vi i en situation med en omröstning på måndag och vi får agera därefter”, säger han.

Opinionsläget är just nu ytterst osäkert. MP och KD balanserar på gränsen till att åka ur riksdagen, L har under en längre tid legat en bra bit under fyraprocentsspärren.

M, KD och SD samlade i SCB:s stora opinionsmätning i maj 45,8 procent av väljarna.

S landade på 28,2 procent och kommer få svårt att bilda regering där C och V måste komma överens.

Inte minst mot bakgrund av striden kring misstroendeomröstningen och förslagen om fri hyressättning i nyproduktion.

Trots det osäkra läget är Stefan Löfven övertygad om att han och S kommer kunna bilda regering efter ett extraval under hösten 2021.

”Vi har sett hur vi har kunnat vrida landet i rätt riktning”, säger Stefan Löfven och nämner tillskott till välfärden, pensionshöjningar och klimatinsatser.

I flera mätningar har frågor om migration, integration, lag och ordning och arbetslösheten förts upp som viktiga frågor för väljarna.

En stigande arbetslöshet, en ökad upplevd oro och stora integrationsutmaningar är punkter som Stefan Löfven inte väljer att nämna på frågan om varför S skulle vinna ett extraval.

Till exempel har arbetslösheten ökat från cirka 8 till 9 procent under den senaste mandatperioden, som haft en rejäl högkonjunktur, och allt fler människor är långtidsarbetslösa.

Men det hindrar inte Stefan Löfven från att se framför sig en vinst i ett eventuellt extraval.

”Vi har mycket på programmet, en vilja att fortsätta ta landet framåt och vi har kvitton på vad vi åstadkommit sedan vi tillträdde 2014”, säger Stefan Löfven.

Du är säker på att ni vinner ett extraval?

”Man kan aldrig vara säker. Det är väljarna som avgör. Jag känner en stark position utifrån den riktningsförändring vi gjort, som visar att det går att göra saker som stärker samhället tillsammans.”