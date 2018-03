Lite lagom i Lofsdalen

Det finns flera anledningar att inte följa den stora strömmen under vinterns skollov. När Åre, Sälen och Vemdalens skidsystem är fullproppade med skidåkare kan Lofsdalen kännas som ett smartare alternativ – framför allt för just barnfamiljer. Även den som gillar skoter, stugmys, fjällvidder och svensk whisky på hög höjd kan trivas gott. I ett lugnare tempo.

Pisterna på fjället Hovärken är utan undantag dragna från sydväst till sydsydost. Allt från ganska branta pister till långa böljade blågröna glidare med skogsbanan Äventyren som en härligt kuperad och naturlig lekpark. Skicrossbanor och hopp finns det för olika nivåer av skidåkare och som vanligt tycker barnen som är med den här helgen att just detta är mer intressant än röda backar med fin utsikt.

”I Lofsdalen slipper man fyllegängen också”, konstaterar en annan barnfamilj nere vid lekplatsen vid barnliften där skidtrötta hjälmfotingar och några äldre syskon klänger på lekställningar och åker bildäck.

Subtilt, men förstås en sak som gör Lofsdalen än mer attraktiv för barnfamiljer. Det något högljudda gänget killar på parkeringen var nog bara en rest av en lite för långdragen afterski.

I Lofsdalen finns två ”centrum” – det som kretsar kring huvudparkeringen vid liften, men också byn kring Ica-affären. Det är definitivt mest puls kring parkeringen även om det är mer charm med en päls- och trofésäljare utan för Ica, familjärt kafé i gamla skolan mitt emot och ett brygghus bakom återvinningscentralen.

Runt skidbacken ligger också merparten av stugor och lägenheter, om inte med ”ski-in, ski out” på alla så åtminstone med enkelt promenadavstånd till både butiker och restauranger. Gångvägen ner till byn gör att du slipper gå på landsvägen med barnen.

Men här kör de flesta nämligen bil. Det är sparsamt med flyg och tåg till Sveg, som ligger sju mil bort. Och alternativa färdsätt till eget fordon är ovanligt, även om sportlovsresor med buss rullar in i perioder. Bland annat danskarna har ett gott öga för området.

”En av anledningar att danskarna gillar oss är att vi har moderna sexstolsliftar som enkelt tar dem till långa blå och gröna backar. Det är ganska ovanligt”, menar Ola Andersson, vd och ägare av Lofsdalens Fjällanläggningar sedan 1994.

Lofsdalen som by har tagit emot turister sedan 1950-talet. Under de senaste 20 åren har en långsam, men rejäl ansiktslyftning skett framför allt kring skidbacken där två sexstolsliftar numera matar upp folk i två etapper. Liftinvesteringar på sammanlagt 90 miljoner kronor (av totalt 200 miljoner under perioden 2006–2017) var startskottet på det som skapat en modern skidanläggning i symbios med backrestauranger, skidshop och aktivitetshus vid skidbackarna.

”Vi behövde få till mer bäddar som vi själva kunde förfoga över. För att råda bot på det så byggdes många kommersiella bäddar som kompletteras av ett stort antal privata stugor. Av de ungefär 10 000 bäddarna som finns här administrerar vi lite drygt 3 000”, säger Ola Andersson.

Under de över tjugo år som Ola Andersson drivit anläggningen som vd har han och destinationen lärt sig att familjer och stugmys faktiskt är en målgrupp som går att leva på. Privata stugor hyrs och lånas ut till släkt och vänner. Och vänners vänner.

Boendet är generellt utspritt på fjällsluttningarna och färre lägenhetskomplex inklämt på minimala, men attraktiva ytor som det blivit i Åre, Sälen och Vemdalen. Här finns bara ett hotell och många hittar i Lofsdalen fortfarande en möjlighet att få till drömmen om ett eget fjällboende. Det som byggs och kommer ut på marknaden verkar säljas snabbt där återkommande stug- och lägenhetsägare snart blir som lokalbefolkningen på byn.

”Många som köper tomt eller hus här är människor boendes längs E4 mellan Hudiksvall och Stockholm i åldern 40 år och uppåt. Det är en kategori som gärna kommer ned hit för att bli igenkända. De vill testa, känna, snacka och köpa bra grejer med personlig service”, säger Emil Backman på familjeägda Karins Sportbod i byn.

Byborna och året-runt-boende har sin speciella attraktionskraft. Känslan av att vara en anonym plånbok är säkert mindre på byn i en liten ort, särskilt om man som stugägare gärna hänger i Lofsdalen året runt. Inte bara på jul, sportlov och påsk.