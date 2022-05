Lena PH:s nya sida – debuterar som författare

Maria Magdalena Filipsson, eller ”Lena PH” som svenska folket känner henne som, firar 36 år som artist med att författardebutera. ”I händelse av min död” ska glänta på dörren till den privata Lena och en sida som hon har hållit borta från rampljuset under hela sin karriär .

Det började 1986 med låten ”Kärleken är evig” och Melodifestivalen. Bidraget kom på andra plats och därefter snurrade karriären igång. Lena Philipsson blev ”Lena Ph” med hela svenska folket och har därefter synts flera gånger i sammanhang kring schlagerfestivalen, både som programledare och deltagare. Hon har sommarpratat, skådespelat och rest land och rike med otaliga shower och konserter. 2020 släpptes hennes senaste album, ”Maria Magdalena”, det fjortonde i ordningen.

”Jag har inte visat alla mina sidor än. Jag är stolt över att jag inte fastnar utan hela tiden försöker hitta nya vägar”, säger Lena Philipsson.

Om artisten Lena Philipsson i mer än halva sitt liv befunnit sig längst fram på scenen i paljettklänning, tuperat hår och lysande läppstift har privata Lena stått betydligt längre bak. Bortom scenen håller hon en låg profil, räds tillvridna rubriker och ser sig om över axeln när hon är ute och går. Hon är känslig inför sådant som kan uppfattas som pinsamt och har svårt att känna sig helt avslappnad. Artistlivet har således också haft sin baksida, med ryktesspridning och att vara ett föremål för skvallerpressen, menar hon.

”Många andra artister är väldigt bekväma i att bli igenkända medan jag kunnat gå ganska långt för att slippa det.”

Foto: Magnus Ragnvid

Trots det har Lena Philipsson i fem års tid haft en idé om att vilja ge mer av sig själv. Att hon hållit sin privatperson borta från publikens ögon har inte bara lett till sinnesro, utan också en insikt om att ingen egentligen vet särskilt mycket om henne. En insikt som kom till henne via skådespelaren Margaretha Krook, vars staty står avbildad utanför Kungliga Dramaten i Stockholm. Under en av många promenader längs med Strandvägen slog det Lena Philipsson att hon inte visste någonting alls om skådespelerskan, mer än den personlighet hon fått uppleva i publika sammanhang.

”Jag tänkte då att är vi inte lika hon och jag? Jag kände så starkt att jag hade velat veta mer om henne och någonstans i den tanken föddes idén till en bok.”

För att göra sig själv mer begriplig, både för nuvarande publik och eftervärld, har Lena Philipsson därför författat boken ”I händelse av min död - en manual”. Boken består av ett antal kåserier som bjuder in både bakom och framför scenen, men helt ur hennes egna tankar. I vardagliga situationer både från barndomen och åren som artist får läsaren lära känna henne på djupet, en kvinna som tampas med konflikten i att vilja hålla låg profil samtidigt som hon trivs med att titta rakt in i kameran. Fokus har varken varit att namnge, förklara sig eller få upprättelse. Istället ska boken bjuda in till en representativ bild av personen Lena Philipsson.

”Jag har flera gånger tänkt, vem ska läsa det här? Är det för lättsamt eller är det för deppigt?”, säger hon och fortsätter:

”Jag har inte det magiska receptet för hur man håller sig mellan att vara personlig och privat. Men jag har haft kul när jag skrev och jag är väldigt nöjd med hur det blev.”

Karikatyren på bokens framsida är sammansatt av henne själv, en process som beskrivs i ett av bokens kapitel. Samtidigt representerar det hennes kreativa sida och viljan av att uppnå hela sin konstnärliga potential. Med åren har Lena Philipsson allt mer producerat själv - däribland musikvideos till låtarna på det senaste albumet - vilket är en kombination av att få saker som hon drömmer om gjorda och att vara fri i skapandeprocessen. Samtidigt som det minimerar viss pinsamhetsgrad, i att slippa göra allt framför andra människor.

”Under min karriär har jag blivit envis och lärt mig att inte ge vika, det är jag väldigt stolt över. Jag vet precis vad jag tycker och vad jag vill.”

På frågan om hela alltet varit värt det svarar Lena Philipsson ja, även om offentligheten kostat. 36 år av artisteri har både givit och tagit. Men någon riktig biografi, som sammanfattar karriär och liv, är det inte tal om trots att frågan flera gånger uppkommit.

Hur länge kommer du vilja fortsätta som artist?

”Så länge det är roligt. Ibland funderar jag på vad som skulle hända om jag rymde till ett annat land och bosatte mig där. Men vad skulle jag göra då, istället?”.