Legendariska skivbutiken fyller 40: ”Ny generation som köper cd”

Men det går trots allt inte att komma ifrån att kundkretsen starkt domineras av medelålders män, även om det under Di:s besök också dyker upp ett par småbarnsmammor som baxar in sina barnvagnar.

”Det finns en ny generation, tro det eller ej, 20-åringar, som kommer in och köper cd”, säger han.

”Förr kunde man bli irriterad när skivbolagen lade upp en skiva på Spotify en dag innan den fysiska skivan släpptes. I dag lägger skivbolagen upp album två-tre månader innan de släpps fysiskt. Ett bra exempel på det är Tallest Man on Earth”.

Pet Sounds omsättning har stabiliserat sig kring 5,5 miljoner kronor. Efter sex år på raken med förluster har butiken de senaste två åren gått med ett litet plus. Att verksamheten fått relativt fast mark under fötterna kan man alltså tacka vinylskivans återkomst för.

2011 gick East Capitals grundare Peter Elam Håkansson in som delägare samtidigt med Per Brilioth på Vostok. De äger 14 procent vardera medan Stefan Jakobsson är i majoritet med 58 procent. Därtill finns fyra delägare med småposter. Peter Elam Håkanssons musikintresse avspeglar sig också i att han är styrelseordförande i Swedish Music Hall of Fame.

Vid sidan av butiksdöd har nedläggningshot mot konsertscener i Stockholm skapat rubriker. Som ett motdrag har Pet Sounds och bryggerijätten Carlsberg inlett ett samarbete under namnet Pet Sounds Sessions, där man arrangerar spelningar framför allt i den egna skivbutiken, framträdanden som filmas och streamas via Pet Sounds hemsida. Där finns också en podcast och Pet Sounds Radio som exempel på hur butiken försöker hänga med i tiden och förbli relevant.