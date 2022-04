Ledaren prickar in nedtryckta kursrusare

Nu har ledaren i Di:s aktietävling plocka in nya bolag inför rapporterna nästa vecka.

Drömportföljens topplacerare har lyckats pricka in flera av veckans kursrusare. På fredagen lyfter framför allt bolaget Net Insight portföljen.

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, lyfter ledarportföljen ”smala portföljen” och spelare ”Jajjja” på fredagen efter en rapport som visar på ökat resultat. Aktien rusar omkring 15 procent i den inledande handeln.

Tillväxten drivs av stark försäljning i samtliga regioner samt intäkter från 5G-synkronisering, enligt Net Insights vd Crister Fritzon. Komponentbristen har dock fortsatt att påverka bolaget under första kvartalet med försvårade leveranser och prisökningar inom vissa komponentkategorier.

”De prisjusteringar vi genomförde 1 februari syftar till att kompensera för dessa prishöjningar. Vi förväntar oss nu en fortsatt osäkerhet under hela 2022”, skriver Crister Fritzon i rapporten.

”Jajjja” var förra veckans bästa placerare och har varit med i topptrion de senaste veckorna. Under veckan har ledaren stuvat om en hel del i portföljen och sålt av nätmäklaren Avanza, transplantationsbolaget Xvivo, fastighetsjätten Castellum, oljebolaget Maha Energy och trädgårdsutrustningsbolaget Husqvarna - för att ge plats åt kommande rapporterande bolag: it-konsultbolaget Knowit, som rapporterar på måndag och gruvbolaget Lundin Gold som rapporterar på tisdag, men tidigare aviserat om en ”rekordhög” guldproduktion för det första kvartalet.

I portföljen har även it-konsultbolaget Exitec och industrikonglomeratet Lifco plockats in inför fredagens rapporter - där båda klättrar efter att ha presenterat resultat över förväntan.

”Jajjja” har även framgångsrikt plockat in spelbolaget Evolution i sin portfölj. Bolaget rapporterade ett resultat över förväntan under torsdagen och fortsätter att klättra under fredagen.

Gemensamt för majoriteten av innehaven i ledarportföljen är att aktiekurserna varit nedtryckta under året - mellan 20 och 35 procent. Bara Lundin Gold är upp, med en aktiekurs som klättrat drygt 15 procent i år.

På andra plats i Drömportföljen finns profilen ”postnord” där oljebolaget Africa Oil framför allt har hjälpt till att placera portföljen på silverplats.