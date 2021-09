Signatur Fastigheters styrelseledamot Tomas Sträng har via E&A Holding sålt cirka 200.000 aktier i bolaget för omkring 4,2 miljoner kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsrapportering.

Affären gjordes på tisdagen till kurs 20,50 kronor per aktie.

Signatur Fastigheter, som handlas på First North, står just nu under bud från Trianon.