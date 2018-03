Laxen leker på Oslobörsen

Årets hittills klarast lysande stjärna på Oslobörsen är färöiska Bakkafrost som i skrivande stund är upp omkring 15 procent sedan klockorna ringde in 2018 och nu handlas kring 400 norska kronor per aktie.

Fisk blir en allt viktigare exportvara för vårt västliga grannland och under 2017 gick 2,6 miljoner ton fisk på export från Norge med ett exportvärde på nästan 100 miljarder kronor. Det visar statistik från Norges sjömatsråd.

Under det fjärde kvartalet 2017 omsatte Bakkafrost drygt 1,2 miljarder kronor vilket var en ökning 4,4 procent jämfört med samma period året före. Det operationella rörelseresultatet landade i sin tur på 447 Mkr vilket var något lägre än under samma kvartal 2016.

Analytikerna är i dagsläget splittrade till aktien och enligt SME Direkt rekommenderar tre köp, tre avvakta och tre sälj.

Näst bäst facit för 2018 har Norges tredje största laxbolag Salmar med en uppgång på 14,6 procent. Salmar omsatte 2.920 Mkr under det fjärde kvartalet vilket var 5 procent över analytikernas prognos enligt Inquiry Financial. Det operationella rörelseresultatet landade i sin tur på 742 Mkr, något bättre än väntat, medan utdelningen höjdes med hela 7 norska kronor till 19 kronor per aktie.

På analytikerfronten ser man överlag ljust på aktien och enligt SME Direkt rekommenderar sex köp, en behåll medan tre har säljstämplat aktien.