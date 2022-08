Latvian Forest ökar omsättning och rörelseresultat

Nordic Asia, ett First North-listat investmentbolag som investerar i börsnoterade kinesiska bolag med fokus på konsumentsektorn, redovisar ett substansvärde på 6:70 kronor per stamaktie den 16 augusti. Det framgår av delårsrapporten.

Under andra kvartalet ökade substansvärdet cirka 10 procent till 7:47 kronor per aktie, från 6:77 kronor vid periodens början. Det kan jämföras med MSCI China, som gick upp cirka 2 procent under kvartalet.

Nettoresultatet under andra kvartalet uppgick till 26,7 miljoner kronor (2,4), motsvarande 0:73 kronor per aktie (0:61). Samtliga portföljbolag är baserade i Kina, där marknaden varit volatil, kommenterar bolaget i delårsrapporten.

Under kvartalet nettoförvärvade Nordic Asia värdepapper för 12,4 miljoner kronor (13,4), varav förvärv var det nya portföljbolaget Contemporary Amperex Technology, tillverkare av litiumjonbatterier för elektriska fordon.

”Vi kommer fortsätta att fokusera på Kinas inhemska marknadsekonomi i sektorer med hög tillväxtpotential. Samtidigt måste vi fortsätta följa utvecklingen på den globala marknaden och i synnerhet de höga inflationsnivåerna som tillsammans med aggressiva räntehöjningar riskerar driva ytterligare obalanser i ekonomin”, skriver Nordic Asias vd Yining Wang.