Larm: Torsken hotad efter gasutsläppen

Läckorna i gasrören Nord Stream 1 och Nord Stream 2 är inte tre, utan fyra. Något som Kustbevakningen klargjorde sent på onsdagen och något som Svenska Dagbladet var först att rapportera om.

Kustbevakningen, som har fartyg på plats, uppger för TT att två av läckorna är i svensk ekonomisk zon, och två är i dansk ekonomisk zon. Det större av de ”svenska” läckagen är på Nord Stream 1, det mindre på Nord Stream 2.

Men ytterligare säkerhetsåtgärder är inte nödvändiga, säger Maria Boman, sjöräddningsledare vid sjö- och flygräddningscentralen, till Aftonbladet, då läckan enligt henne ligger mellan de två läckor som omfattas av den befintliga varningen i samma område.

”Den var inte känd från början och syntes inte på radar eftersom den är mindre. Kustbevakningen såg den när de åkte med båt och flyg i området. Jag vet inte exakt när men den var i alla fall känd vid lunchtid i tisdags.”

Den gängse uppfattningen, vilket bedömare och myndigheter i flera länder lutar åt, är att läckagen uppstått till följd av medvetna riktade attacker.

Spänningsläget i Östersjöområdet ökar nu ytterligare. Den norska säkerhetspolisen varnar om ökat ryskt hot mot norsk olja och gas. Bland annat handlar det om ökad drönaraktivitet i Nordsjön och om ryska fartyg som kartlägger det norska gasnätverket.

Norge höjer därför säkerheten vid energianläggningar både på land och till havs. I Sverige har kärnkraftsanläggningarna Ringhals och Forsmarks infört ”skärpt uppmärksamhet”.

”Hotbilden mot Sverige har breddats och fördjupats och är såväl militär som civil”, skriver Säkerhetspolisen, som under onsdagen tog över utredningen om läckagen från svensk polis, i en kommentar.

Samtidigt tillbakavisar Ryssland alla anklagelser kring att de skulle ha varit delaktiga i aktioner som lett till läckagen. President Vladimir Putins och Kremls talesperson Dmitrij Peskov säger att indirekta anklagelser mot Ryssland om sabotage ”var förutsägbara, korkade och absurda”.

Ryssland har med anledning av läckagen begärt ett extrainsatt möte i FN:s säkerhetsråd som är planerat att hållas fredag.

Läckorna på Nord Stream

Det läcker gas i Östersjön sedan de ryska gasledningarna Nord Stream 1 och 2 konstaterats ha sprungit läck.

Det här är vad som är känt kring utsläppen:

• Läckage uppstod i Nord Stream 2 under natten mot måndag. Under tisdagen upptäcktes att Nord Stream 1 också läcker. Under onsdagen blev det känt att det totalt rör sig om fyra läckor, varav två är i svensk ekonomisk zon och två i dansk ekonomisk zon.

• Både svenska och danska seismiska mätningar visar att explosioner ägt rum i havet timmar före respektive läcka upptäcktes. Myndigheter och bedömare i flera länder lutar åt att det rör sig om medvetna attacker och sabotage är den term som används för att beskriva det som inträffat.

• Brottsutredningar pågår i flera länder. I Sverige leder Säpo utredningen. Den ryska säkerhetstjänsten har också inlett en brottsutredning. På fredag samlas FN:s säkerhetsråd för ett extrainsatt möte på fredag med anledning av läckagen, på begäran av Ryssland.

• Den norska säkerhetspolisen varnar om ökat ryskt hot mot norsk olja och gas. Bland annat handlar det om ökad drönaraktivitet i Nordsjön och om ryska fartyg som kartlägger det norska gasnätverket.

• Norge nu höjer säkerheten vid energianläggningar både på land och till havs. I Sverige har kärnkraftsanläggningarna Ringhals och Forsmarks infört ”skärpt uppmärksamhet”.

• USA:s utrikesminister Antony Blinken har utlovat amerikanskt stöd till Danmark, Europa och Europas energisäkerhet.

• Läckorna finns i Sveriges respektive Danmarks ekonomiska zoner, vilket inte är det samma som att de misstänkta sabotagen skett på territorialvatten. Det finns heller inget svenskt eller danskt ägarskap i gasledningarna. Därför är det inte ett angrepp som skett på svenskt eller danskt territorium, konstaterade statsminister Magdalena Andersson (S) under tisdagskvällen.

• Enbart Nord Stream 2 beräknas innehålla 300 miljoner kubikmeter stillastående gas. Danska Energistyrelsen uppger under onsdagseftermiddagen att hälften av av all gas är borta ur ledningarna, och man beräknar att flödet upphör på söndag. Energistyrelsen uppskattar att gasutsläppen ur de två ledningarna sammanlagt motsvarar en tredjedel av Danmarks koldioxidutsläpp under ett år.

• Svenska Kustbevakningen beskriver bubblorna i svensk ekonomisk zon som en undervattensplym som uppgår till cirka 800-900 meter i diameter respektive 180 meter. En säkerhetszon har upprättats för sjö- och flygtrafik som bör hålla avstånd till läckorna på minst fem sjömil respektive 1.000 höjdmeter.

• Nord Stream 1, som invigdes 2011, samägs av flera europeiska energibolag men ryska gasjätten Gazprom innehar ett 51-procentigt ägande.

• Nord Stream 2 stod färdig hösten 2021 men har aldrig tagits i bruk, på grund av allt aggressivare ryskt agerande gentemot Ukraina och anfallskriget som Ryssland inledde i slutet av februari i år. Nord Stream 2 ägs av ett bolag som helt och hållet står under Gazproms kontroll.