Larm om trängsel i kollektivtrafiken

För mycket folk på bussar och tåg – under veckan har det kommit flera larm om trängsel kollektivtrafiken som riskerar att coronaviruset sprider sig.

Från olika håll i landet kommer rop om trängsel i kollektivtrafiken. Orust, Skövde, Uppsala, Skellefteå och Göteborg – resenärer har tyckt att det blir för trångt och för nära. I våras var gymnasieskolor och universitet stängda, och många arbetade från hemmet. Nu är det fler som reser när skolorna öppnat, och kanske har några som jobbar också återvänt till sina arbetsplatser.

”Det har varit mycket resenärer den här veckan och förra veckan”, berättar Henrik Kjellberg, presskommunikatör på Västtrafik.

Göteborg har högsta passagerarantalet, och det har kommit rapporter därifrån om trängsel.

”Även uppåt Västkusten och inåt landet har det rapporterats om att det är trångt”.

Han berättar att Västtrafik försöker göra det som går för att minska trängseln.

”Vi har satt in ett 40-tal extra avgångar, och vi har också informatörer ute som försöker hjälpa kunder så de hittar rätt, exempelvis genom att berätta om extra avgångar”.

Han förklarar att det ofta blir trångt i kollektivtrafiken varje år just runt skolstarten – det är så många som måste finna sin nya väg till skola och jobb. I år är det extra besvärligt med pandemin.

”Det tar ett tag innan resandet blir stabilt”, säger Henrik Kjellberg.

Klagomål om trängsel kommer också från bland annat Skellefteå, Karlsborg och Hjo.

I Stockholm vill inte Storstockholms lokaltrafik (SL) kommentera eventuella larm om trängsel i samband med skolstarten. Men på SL:s hemsida framgår att resenärer fortfarande uppmanas att gå eller cykla i stället för att åka kollektivt. De som måste resa uppmanas också att välja andra tider än rusningstid.

I Uppsala rapporterar SVT Uppsala om 250 larm om överfulla bussar på bara en vecka i samband med skolstarten. Upplands lokaltrafik (UL) försöker göra det som går för att minska trängseln, berättar presschefen Helena Klange för SVT. Men 250 larm under en vecka ska jämföras med 30 000 avgångar per vecka, tycker hon.

”Så å ena sidan är 250 ganska få, å andra sidan har jag all respekt för dem som reser samma tid varje morgon och tycker att det är för mycket folk. Vi gör vad vi kan men det räcker inte”, säger hon.

Nu måste fler turer sättas in. UL har hyrt in extra bussar och satt in drygt 20 extraturer.

”Vi får försöka fördela om trafiken ännu mer och fortsätta vädja till resenärerna att undvika de tider på dygnet då det är mycket folk i rörelse”, säger Helena Klange till SVT.