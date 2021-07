Lärde sig koda som 13-åring – nu är hans bolag värt en halv miljard

Joel Hellermark har fastat i två dagar. Innan intervjuer eller viktiga presentationer dricker han bara juice.

”Jag blir klarare i huvudet då. Den här är dock sjukt äcklig”, säger han och ställer upp en liten knallgrön flaska med pressad gurka, romansallad, selleri, babyspenat och spirulina på bordet.

Inspirerad av hur konstnärer och ledare som Igor Stravinskij, Pablo Picasso och Benjamin Franklin strukturerade sin tid för att främja kreativiteten, är rutiner ett viktigt inslag i Joel Hellermarks liv.

”Vår operativa chef pratar mycket om att hur vi tillbringar våra dagar, är hur vi tillbringar våra liv. Det har påverkat min syn på min tid, vad jag prioriterar och vad som är viktigt. Jag är extremt disciplinerad och ibland är jag nog alldeles för hård mot mig själv. Det handlar nog delvis om ett underliggande kontrollbehov.”

De röda, gröna och blåa cirklarna på Joel Hellermarks Apple AAPL 0% Dagens utveckling Watch, som symboliserar ett dagligt mål av kategorierna träning, rörelse och stå, är redan slutna. Det är de varje dag. Han scrollar igenom kalendern på klockan. Varje dag är full av flera färgglada block.

Träning klockan 07.00, efter det en glutenfri och vegansk frukost. Förmiddagen är blockad för diskussioner och kreativa möten med teamet, rekryterings- och kundmöten avlöser varandra under eftermiddagen, en snabb middag med vänner mellan 17.00 och 17.30, träna igen klockan 19.00, jobba 20.00–22.00, läsa mellan 22.00–23.00 innan det är dags att sova.

”Jag kan vara extrem i perioder. Jag har mycket rutiner kring mat och sömn. Men sedan gillar jag att totalt bryta mot det där också, på somrarna eller helgerna. Kontrasterna gör livet mer intressant”, säger Joel Hellermark och ler stort.

”Jag har mycket rutiner för att kunna lägga tid på det som ger mig energi och som är viktigt för bolaget. Men helgerna är en annorlunda, då är inget schemalagt och vi umgås med kompisar.”

Teamet diskuterar hur Sana Labs kan använda en ny ai-modell de fått tillgång till genom sitt partnerskap med Elon Musks företag OpenAI. Från vänster, Viktor Qvarfordt, engineering manager, Filip Sjölander, ai-utvecklare och Emil Sjölander, affärsutvecklare. Bakom honom står Amanda Hillström, som studerar industriell ekonomi på Lunds universitet och gör sin praktik på Sana Labs. Foto: Joey Abrait

Det är svårt att inte känna sig tagen av Joel Hellermarks energi. Redan när han öppnar dörren för att välkomna oss är det som att mötas av en jetström av entusiasm och vänlighet. Joel Hellermark är den typen av kille som hade kunnat bli vald till klassens kompis i skolan och som hellre berömmer sina vänners bolag och gärningar innan han pratar om sitt eget.

Men Joel Hellermark är heller inte vilken 25-åring som helst. Hans ai-bolag Sana Labs har på fem år lockat en lång rad med investerare som de flesta unga entreprenörer bara skulle våga drömma om. Sven Hagströmer, Mattias Miksche, Katarina Martinson och Sophie Stenbecks riskkapitalbolag Max Ventures är bara några som har öppnat plånböckerna. I början av året tog Sana Labs in 150 Mkr i en kapitalrunda, där riskkapitalbolaget EQT:s teknikgren Ventures var största investerare, till en värdering om 620 Mkr.

Sana Labs är enkelt förklarat en utbildningsplattform som med hjälp av artificiell intelligens anpassar sig efter varje individs behov. Mjukvaran riktar sig mot företag som vill utbilda sin personal.

Läkemedelsjätten Novartis, dryckestillverkaren Pepsi och världens största e-handelsbolag är tre av Sana Labs kunder, men även svenska företag som Kry och Piab har köpt programvaran. Själva kärnan i Sana Labs är algoritmer som kombinerar hjärnforskning med ai, och började byggas av Joel Hellermark själv, men har senare vidareutvecklats av Sana Labs team av forskare och ingenjörer.

”Ända sedan tryckpressen har vi lärt oss på ungefär samma sätt. Tidigare fick alla exakt samma information presenterad likadant, det här blir mer som en skräddarsydd utbildning. Sana baseras på vad du kan och vad du har svårt för. Den modellerar också aspekter som hur du glömmer. I genomsnitt glömmer vi 70 procent av det vi läste igår. Du kan till exempel få en påminnelse veckan efter att kolla igenom viss information igen, så att det hamnar i långtidsminnet”, säger Joel Hellermark.

På kontorshotellet Alma nära Nybroplan i Stockholm vimlar det av entreprenörer, här har Joel Hellermark sprungit på Sophia Bendz, som var den första att investera i Sana Labs. Mittemot henne Josefin Landgård, medgrundare av Kry och Mantle. Foto: Joey Abrait

Informationen anpassas efter individens kunskaper och förmåga, med hjälp av artificiell intelligens.

”Tesen bakom Sana har alltid handlat om metaproblem. Förbättrar man lärandet blir det följdeffekter i alla industrier, i synnerhet inom sjukvården. Om vi kan öka kvaliteten på utbildningen ökar det kvaliteten på vården. Det får enorma positiva effekter”, säger Joel Hellermark.

Under pandemin utbildades över 80 000 sjuksköterskor inom intensivvård på drygt 2 000 sjukhus, bland annat Mount Sinai i New York, med hjälp av programvaran. Pandemin har snabbt ökat på antalet användare för Sana Labs, från 5 000 till 200 000.

”Det var en väldigt intensiv period. Vi pausade allt annat och hela teamet jobbade dygnet runt i tre veckor för att kunna möta efterfrågan kring att utbilda sjuksköterskor.”

Joel Hellermark är både svensk och malaysier enligt sitt pass. Han föddes i Kuala Lumpur, lärde sig att gå i Japan och bodde ett år i Singapore innan hela familjen flyttade hem till Sverige. I Japan var pappa Anders Hellermark Asienchef för konsultföretaget Intentia och mamma Cecilia Hellermark jobbade som gästforskare på IBM.

Som liten följde han ofta med sin mamma till föreläsningar. När den kända svenska fysikern och numera ai-experten Max Tegmark föreläste på Stockholms Universitet hade Joel Hellermark inte gått ut grundskolan, men tvekade inte att räcka upp handen och ställa frågor. Flera år senare avlöste de varandra som talare på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademins ai-konferens.

Men det var en pryl, inte en person, som blev avgörande för Joel Hellermarks framtid.

”Jag minns speciellt när jag testade en Ipod för första gången. Pappa förklarade att det var en person som hette Steve Jobs som hade utvecklat den med sitt team. Innan det trodde jag att produkter föll ner från himlen. Det var en aha-upplevelse att förstå att team av kreativa personer bygger produkter, och det fick mig att fundera på hur jag själv skulle kunna göra det. Det förändrade hur jag såg på världen.”

”Det är en enormt inspirerande insikt att små team kan skapa produkter som påverkar människors liv. Att man kan skriva kod som används av miljoner människor. Det har alltid varit en dröm att återskapa det som fanns på Bell Labs och Apple. På Apple gick de på nio månader från fem personer med en idé till lansering av Ipoden.”

Det är svårt att inte då och då snegla på stolen som Joel Hellermark sitter på. Under vår intervju, som pågår i över två timmar, balanserar han oberört på ett av de tre benen samtidigt som han håller i sig lite lätt med fingrarna i bordet.

Som barn satte sig Joel Hellermark helst på en stol vid vuxenbordet för att ställa frågor. På sitt första sommarjobb på lagergolvet hos ett stort e-handelsföretag gick han direkt till vd:n och föreslog förbättringar i verksamheten.

”I skolan var jag bråkig och nyfiken. Jag var inte så intresserad av det som de försökte lära ut. Jag gillade att hoppa till slutet för där är saker mest intressanta, och sedan backa bakåt för att förstå. Vår rektor var väldigt förstående så jag behövde inte alltid vara i skolan. Den tiden kunde jag lägga på programmering och att bygga bolag.”

Med hjälp av onlinekurser i maskininlärning från Stanford lärde sig Joel Hellermark att programmera när han var 13 år.

”Jag visste tidigt att jag ville kombinera forskning, programmering, bolagsbyggande, design, marknadsföring och alla de här disciplinerna. Det var nog alltid min dröm. Det går emot väldigt mycket hur utbildning är konstruerat. Du får välja en roll, antingen är du programmerare eller jobbar med affärer. Jag ville välja allt.”

I pojkrummet hemma på Lidingö kastades autografer från skidåkare och andra samlarobjekt ut. In kom biografier om Leonardo Da Vinci, Djingis Khan och Walt Disney, och faktaböcker om cellens uppbyggnad, matematiska kalkyler och hjärnan. Efter Joel Hellermarks omorganisering bestod det vita rummet bara av en säng och stora travar med böcker.

”Leonardo Da Vinci var inte expert inom en disciplin. Han var arkitekt, matematiker och filosof. Det tvärvetenskapliga är ett mycket mer inspirerande sätt ett leva sitt liv.”

Från det lilla pojkrummet kontaktade Joel Hellermark också kändisar som artisten Kanye West och Apples vd Tim Cook.

Joel Hellermark träffar Marcus Wallenberg, vice ord­förande i investmentbolaget EQT och ordförande för Prins Daniels ­Fellowship, för ett samtal kring ai och livslångt lärande. Foto: Joey Abrait

”När man registrerar hemsidor måste även telefonnummer anges. Går du in och kollar källkoden så kan du hitta det. Jag började bara höra av mig till folk, jag skrev naivt ’Hej jag är en 15-årig programmerare, vill du hjälpa mig?’”

Tim Cook svarade över mejl och bjöd in honom till Apple Park i Kalifornien.

”Kanye West svarade när jag ringde honom. När jag hörde ”what’s up it’s Kanye”, då fick jag panik och la på”, säger Joel Hellermark.

Existentiella frågor brukar bli framträdande under tonåren och Joel Hellermark var inget undantag.

”När jag var 15 år läste jag mycket fysik och försökte förstå världen. Jag hade som ett hål av meningslöshet. Sen hittade jag böcker av Buckminster Fuller, ett riktigt universalgeni. Han pratade mycket om metaproblem. Löser du dem kan det påverka många aspekter av våra liv, och utbildning är det viktigaste metaproblemet.”

”Allt börjar med utbildning, kan man förbättra det på internationell skala kan man också förändra världen. Att utveckla meningsfulla produkter blev mitt sätt att fylla det där hålet med något.”

Joel Hellermark fick även tag i affärsängeln Sophia Bendz nummer, som senare introducerade honom till Sana Labs marknadschef och medgrundare Anna Nordell-Westling.

”Hon blev helt avgörande för Sana. Anna förstod att varumärke är den viktigaste konkurrensfördelen i dag. Vi pratar ofta om att vi vill göra vad Nike gjort – men för lärande. Jag har haft enorm tur att kunna omge mig av seniora ledare vilka har gjort liknande resor tidigare och som jag kunnat lära mig från.”

Joel Hellermark har under sin uppväxt kontinuerligt samlat in kunskap från vitt skilda håll. Han studerade kognitiv neurovetenskap vid Cambridges sommarprogram och kontaktade Anna Josephson, professor i neurovetenskap och hjärnforskare vid Karolinska institutet.

”Hon gav mig en påse med femton böcker som jag fick läsa och komma tillbaka för att diskutera. Jag har alltid lärt mig bäst genom att diskutera med de som är bäst inom varje disciplin. Jag har blivit förvånad över hur många som varit öppna för att svara på mina oändliga frågor.”

”När jag var 18 satt jag hemma hos mina föräldrar och försökte förstå hur hjärnan fungerade. Det var en tid av flow. Jag satt där från att jag vaknade till att jag somnade och drack två liter yerba mate om dagen.”

En solig dag i början av juni, på väg hem till pojkrummet för att brygga mer av det koffeinfyllda teet yerba mate, hörde Joel Hellermark ljudet av en notis i sin messengerapp. Han stannade cykeln i Norra Djurgårdsstaden och kollade kisande på skärmen. Sophia Bendz meddelade att hon ville investera.

”Det var ett så tydligt skifte, innan hade det bara varit jag. Jag sitter hemma i huset med mina föräldrar och kodar, och plötsligt har jag en utomstående investerare. Det var extremt häftigt att hon såg någonting och vågade satsa på det.”

Investeringen firades inte med några stora gester – tvärtom.

”Jag är lite dålig på att berätta saker. Jag gick bara upp på mitt rum och började jobba igen. De måste fråga. Mamma får reda på saker via Google Alerts.”

”Jag googlar aldrig mig själv, jag får ångest av sånt. Gör jag en intervju så läser jag den aldrig.”

I våras hamnade Joel Hellemark på Forbes prestigefyllda 30 under 30-lista.

Innan man träffat Joel Hellermark är det lätt att ställa sig frågan om han prioriterat bort nära relationer till förmån för sin passion, men det är raka motsatsen. De som står honom nära beskriver honom som en omtänksam och rolig person med många nära vänner. Flickvännen Anna Gardell träffade han redan som 16-åring.

”Anna, min familj och mina vänner är det som är viktigast för mig. Men jag tror mer på att skapa en cirkel än balans. Jag får väldigt mycket energi av att umgås med dem, energi som går in i Sana, och vice versa.”

Böckerna från pojkrummet står i dag på kontoret på kontorshotellet Alma i Stockholm. Sana Labs har växt ur lokalerna, och de 40 anställda flyttar snart till ett eget huvudkontor på Riddargatan i Stockholm.

När vi ses en andra gång i slutet av juni visar Joel Hellermark exalterat upp ett Excelark med flera flikar. Med hjälp av data över Fifa:s världsranking har han snickrat ihop en algoritm som ska förutspå resultaten i EM i fotboll.

”Vi har EM-betting tillsammans med min flickväns familj men jag kan ingenting om fotboll. Så jag fick kompensera för det. Algoritmen har vunnit alla vad hittills”, konstaterar Joel Hellermark nöjt.

I det lilla kontoret lyser solen in på ett schackbräde där Bobby Fischer och Boris Spasskijs match från 1972 står uppställd. Han glider in på hur nutidens schackspelare memorerar hur en dator skulle göra ett drag för att sedan gå vidare in på metaforer.

”Hela hjärnan bygger på metaforer, allt du lär dig lär du dig i relation till saker du redan kan.”

Han gör allt med samma stora engagemang, men har svårt att bli nöjd med vad han åstadkommer.

”Jag tycker att jag är dålig på det mesta. Men över tid har jag blivit bättre på att fokusera på konstruktiva drivkrafter.”

Inte ens 80 000 utbildade sjuksköterskor som lärt sig intensivvård med hjälp av Sana Labs kunde få Joel Hellermark att känna sig nöjd.

”Jag var otroligt stolt över vårt team men jag vill alltid hitta sätt att göra större skillnad”, säger Joel Hellermark, som gärna framhäver sina medarbetare.

”Det jag är mest tacksam för är teamet och kulturen vi byggt. Vår kultur är väldigt centrerad kring det japanska konceptet ’ikigai’. Den går ut på att kombinera en passion, något världen behöver, och något du kan få betalt för, för att hitta din mening med livet. Det bygger en väldigt missionsdriven kultur.”

Åldern är återkommande i rubriker och intervjuer om och med Joel Hellermark. Som 16-åring startade han sitt första bolag som sysslade med videorekommendationer, tre år senare grundade han Sana Labs. I våras hamnade han på Forbes prestigefyllda 30 under 30-lista. Joel Hellermark tittar upp i taket och funderar länge.

”Ibland när jag sitter i möten för att presentera Sana för några av de mest seniora företagsledarna har jag känt mig som en liten skitunge. När jag satt med Novartis vd, ett bolag som är värt över 200 miljarder dollar, för att diskutera deras ai-strategi, fick jag definitivt den känslan.”

”Så länge jag kan lära mig snabbare än andra hoppas jag att jag kan ’catch up’. Och att man är ödmjuk och är öppen med att man är ett work in progress.”

I våras hade Joel Hellermark ett digitalt videomöte med Barack Obama eftersom han är en av ett trettiotal personer i Obama Foundations ledarskapsprogram, men inte ens ett möte med USA:s tidigare president kunde få honom att bli nervös.

”Jag blev nervös när jag skulle köra upp tidigare den dagen, då var jag skitnervös. Jag blir mer fokuserad annars, det är nog känslan jag gillar mest.”

Förra året fick Sana Labs en förfrågan om att bli uppköpta, men varifrån budet kom vill Joel Hellermark inte avslöja.

”Det finns inte på kartan. Jag inspireras av Bertil Hult och Ingvar Kamprad. De byggde inte bolag för att bli uppköpta, de byggde bolag som ska fortsätta att finnas i århundraden. Spelar man ett oändligt spel tror jag också att man bygger ett bättre bolag.”

Under 2020 omsatte Sana Labs drygt 11 miljoner, med intäkter på 30 miljoner kronor och visade för första gången ett positivt resultat på 700 000 kronor.

”Vi skulle kunna bli lönsamma direkt om vi ville, men vi optimerar för att bygga den globala kategoriledaren. Då kan vi bli lönsamma i en helt annan skala.”

”Det där kändes som som ett väldigt startupigt svar? Lite som att en pr-konsult lagt fram det och sagt: ’svara det här’”, säger Joel Hellermark och bryter ut i ett asgarv.

Det gör han ofta. För samtidigt som Joel Hellermark är fokuserad och seriös har han nära till skratt. Telefonen ligger ljudlös med skärmen nedåt på ett annat bord. Han viker aldrig undan med blicken, förutom när han tar långa pauser för att fundera.

”Jag är ganska analog. Ibland kan tekniken vara i vägen för tänkandet. Det värsta jag vet är när telefonen ringer. Ser jag att någon ringer förlorar jag fokus. Att jag är disträ gör att jag ofta förlorar i tennis, mitt i en match kan jag börja tänka på något annat.”

Efter långa möten måste han vara ensam för att återhämta sig.

”Då kan jag vara helt slut. Jag är ganska introvert på det sättet. Träningen är en stor del av min återhämtning, jag vill träna så hårt så jag slutar tänka. Jag försöker blocka tid för strategiskt tänkande ungefär två, tre timmar på förmiddagen.”

På sommaren sker den stora kraftsamlingen, genom att umgås med nära och kära, sova, lyssna på ljudböcker och att vandra. I sommar åker han och hans flickvän till Schweiz.

”Jag tänker så mycket bättre när jag sover mycket. Vi brukar vandra mycket, det är min mest kreativa period. Resten av året handlar mycket mer om utförande.”

Oavsett hur vackra vyer den schweiziska alpvärlden visar upp i sommar har Joel Hellermark bara en sak i huvudet.

”Min hjärna är alltid helt ockuperad av Sana.”

Foto: Joey Abrait

Joel Hellermark Ålder: 25 år. Bor: I Stockholm. Familj: Flickvän. Mamma, pappa och en storebror. Bakgrund: Utförde konsultuppdrag åt bland annat välkända reklambyrån Great Works vid 14 års ålder. Som 16-åring startade han sitt första bolag, Sample, en tjänst för videorekommendationer. Sista året på gymnasiet drog han i gång Sana Labs. Toppade 2018 Veckans Affärers lista över supertalanger.

Joel Hellermark om.. Investeringar ”Jag har investerat i Astrid, som utvecklar en tjänst för att lära barn att läsa. Jag har också investerat i ett bolag som tillgängliggör ultraljud genom en billigare ultraljudsmaskin som man kan koppla in till telefonen. Annars vill jag lägga alla ägg i en korg, och det är Sana Labs. Det svenska näringslivet ”Jag uppskattar att det är ödmjukt och byggt på bra värderingar. Men jag vill se en högre ambitionsnivå. Daniel Ek har höjt ribban och visat Sveriges potential. Det är viktigt att inte bara förvalta. Bolag börjar bli mer och mer lika -istället för olika. Alla läser samma böcker, alla har samma system.” Artificiell intelligens ”Många överskattar den långsiktiga påverkan och underskattar den kortsiktiga. Jag är mer orolig över de kortsiktiga, som rekommendationssystem där du hamnar i ett ”rabbit hole” av konspirationsteorier. De långsiktiga farhågorna med scenarion som i Terminator är jag inte lika orolig för.”