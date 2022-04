Långt kvar innan tävlingen är avgjord

Fortfarande återstår mycket av rapportperioden och därmed chansen att snabbt komma ifatt ledarna i Drömportföljen. Lyckas även nya deltagare pricka rätt av nästa veckas rapportvinnare kommer det att gå snabbt uppåt i resultatlistan.

Inför den gångna veckans rapportpresentationer valde jag att plocka in verkstadskoncernen Gränges GRNG -4,48% Dagens utveckling och Scandic SHOT -1,93% Dagens utveckling Hotels i min Drömportfölj. Gränges blev ett lyckat val eftersom aktien rusade med 10 procent på kvartalsrapporten sedan bolaget överraskat med att redovisa en stigande vinst och ett resultat som var hela 36 procent bättre än förväntat. Nu hoppas jag bara att även hotellkedjan Scandic Hotels också bli en bra rapportsatsning.

Veckans börsutveckling tycker jag ger stöd för den tesen eftersom den första delen av rapportperioden har visat att aktier som gynnas av att ekonomierna håller på att återöppnas efter coronapandemin har varit generella rapportvinnare.

En annan rapporttrend som kan vara bra att känna till i valet av Drömportföljsaktier är att årets förlorare generellt har fått ett starkt mottagande på börsen hittills under rapportperioden.

Verkstadssektorn som sedan årsskiftet har utvecklats sämre än börsgenomsnittet har varit vinnare under rapportperioden liksom hygienföretaget Essity ESSITY B +13,53% Dagens utveckling som haft en bedrövlig kursutveckling både i år och under fjolåret men som under fredagens rapportsläpp tog stor revansch med ett kurslyft på 13 procent.

Förlorare under rapportperioden tycks däremot bli årets vinnaraktier. Axfood AXFO +2,17% Dagens utveckling tillhörde den gångna veckans sämsta aktier efter ett stort kursfall på rapportdagen trots att vinstökningen var högre än förväntat. Köp årets förlorare och undvik årets vinnare ser därmed ut att kunna bli en framgångsrik börsstrategi för Drömportföljen kommande veckorna.