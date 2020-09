Världens största välgörenhetsorganisation Bill & Melinda Gates Foundation har samlat ledande läkemedelsföretag för en gemensam avsiktsförklaring. Det berättar Mark Suzman, som är vd för Bill & Melinda Gates Foundation, till Dagens industri i ett videomöte med ett fåtal journalister där Di närvarar som enda svenska tidning.

Astra Zeneca AZN -0,84% Dagens utveckling , Bayer, Biomérieux, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, Eisai, Eli Lilly, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, Merck & Co, Merck KGaA, Novartis, Pfizer, Roche, och Sanofi har tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation skrivit under avsiktsförklaring där företagen utfäster att de kommer arbeta för att tillgången till vaccin, diagnostik och behandling mot covid-19 är global.

Enligt vd:n för Gates stiftelse är den här typen samarbeten och gemensamma utfästelser avgörande för att rädda liv.

”Om vi till exempel skulle ge de första två miljoner doserna vaccin enbart till de rika länderna skulle det leda till två gånger så många döda, jämfört med en mer rättvis fördelning världen över”, säger Mark Suzman.

”Tillkännagivandet i dag är del av en bredare ansträngning som Gates stiftelse arbetar med och som syftar till att distributionen av diagnostik, behandling och vaccin sker på ett rättvist sätt. De som behöver stödet mest bör få dem först”, fortsätter han.

Företagen lovar i det underskrivna dokumentet att de kommer att bedriva forskning och utveckling av covid-diagnostik, vaccin och behandlingar som är anpassade efter behoven hos befolkningar runt om i världen.

Kliniska tester ska bland annat ta hänsyn även till länder med lägre inkomster. Företagen lovar också att sträva efter att distribuera till länder världen över oavsett inkomstnivå, och de vill möjliggöra överkomliga priser av läkemedelsprodukter även för länder med låga inkomster. Företagen understryker att de stödjer en rättvis fördelning av framtida vaccin, behandlingar och diagnostik. De stöder också globala initiativ som Covax, som är ett internationellt samarbete kring framtagande och distribution av covid­vaccin, med WHO som en av initiativtagarna. ­

”Vi stöder en evidensbaserad prioritering så att vårdpersonal, högriskindivider och andra prioriterade grupper som identifierats av WHO och andra hälsovårdsmyndigheter skyddas under pandemin, oavsett vilket land de bor i”, står det i dokumentet som vd-arna och styrelseordförande för läkemedelsjättarna skrivit under.

Vidare skriver företagen att de kommer upprätthålla ”höga etiska standarder” i framtagandet och tillverkningen av olika behandlingar mot covid.

Detta är viktiga och stora ord. Men vad betyder det mer konkret?

”Underskatta inte hur oväntat det är för de stora läkemedelsbolagen att göra den här typen av utfästelser kring en global pandemi som denna”, säger Mark Suzman.

”Vi har sett många rika länder göra upp med dessa företag i bilaterala affärer. Vi behöver komplettera detta med ett bredare multilateralt initiativ som ger finansiering till fattigare länder där vi delar på risk. Företagen säger nu att de försöker förse sina produkter så billigt som möjligt och så tillgängligt som möjligt. Regeringar som köper in kommer ha alltså ha samarbetspartner bland kritiska läkemedelsbolag”, fortsätter han.

Men hur kan man vara säker på att företagen agerar enligt sin utfästelse?

”Bevisen kommer finnas i hur de agerar. Vd:arna för företagen har skrivit under och vi tror att deras engagemang är äkta”, säger Mark Suzman.

Vd:n och styrelseordföranden för Johnson & Johnson Alex Gorsky kommer presentera åtagandet på ett FN-möte på onsdagen, där fokuset är en global respons för att bekämpa coronapandemin. Bland talarna märks Storbritannien premiärminister Boris Johnson, Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Kanadas premiärminister Justin Trudeau.