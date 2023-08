Lägre resultat för Devport

Nettoomsättningen uppgick till 141 miljoner kronor (135).

Rörelsemarginalen blev 7,3 procent (8,6).

”Arbetet med att öka våra marginaler fortsätter och det ger resultat. Genomsnittstimpriset ökar vilket vi räknar med kommer fortsätta under året. Det finns en försiktighet och viss osäkerhet på marknaden med allmän lågkonjunktur, inflation och kriget i Ukraina vilket framför allt beräknas påverka tillväxten under året. Samtidigt får vi indikationer från flera av våra stora kunder inom och utanför fordonsindustrin att behoven av konsulttjänster kommer att öka under hösten”, skriver vd Nils Malmros i delårsrapporten.