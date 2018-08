Lägre pris på Sonos än väntat inför noteringen

Noteringen ska äga rum på torsdagen och priset per aktie blir 15 dollar, vilket är lägre än tidigare prognoser om ett värde på mellan 17 och 19 dollar per aktie. Så sent som i april skrev sajten Marketwatch att Sonos kunde vara värt så mycket som 3 miljarder dollar.

I samband med noteringen säljer bolaget 13,9 miljoner aktier, vilket tillför bolaget drygt 208 miljoner dollar. För Sonos senaste räkenskapsår, som avslutades den 30 september i fjol, redovisade bolaget en nettoförlust på 14,2 miljoner dollar och intäkter på 993 miljoner dollar.