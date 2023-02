Lägre omsättning och större förlust för Enzymatica

I rörelseresultatet ingår engångskostnader om 5,6 miljoner kronor som effekt av omförhandling av avtal med en av bolagets samarbetspartners, framgår av bokslutsrapporten.

Nettoresultatet uppgick till -22,2 miljoner kronor (-10,8).

Nettoomsättningen hamnade på 16,6 miljoner kronor (18,7).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till -27,7 miljoner kronor (-6,6) och påverkades av utbetalning av engångsersättningar till partners om totalt 18,5 miljoner kronor.

”I slutet av det fjärde kvartalet 2022 och under inledningen av det första kvartalet 2023 ser vi att försäljningen är starkare än motsvarande period för ett år sedan. Försäljningen till konsument i Sverige ökar och vår marknadsandel är fortsatt stark”, skriver vd Claus Egstrand.

Bolaget märker fortfarande effekterna av de stora lager som byggdes upp under 2020 när deras partners gick in på nya marknader och lade stora order. På grund av restriktioner och nedstängningar, och framför allt eftersom förekomsten av förkylningsvirus i princip var obefintlig under pandemin, var det många av dessa produkter som inte såldes till konsument utan förblev i lager, kommenterar vd.

Försäljningen till bolagets partners utanför Sverige bedöms öka igen när deras lager minskar som ett resultat av att förkylningarna återvänder, enligt vd.