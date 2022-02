Lägre omsättning och resultat för Rolling Optics

Periodens resultat uppgick till -5,3 miljoner kronor (-1,0) och resultat per stamaktie var -0:04 kronor (-0:01).

Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -2,9 miljoner kronor (-5,7).

Orderingången var 1,5 miljoner kronor (11,9) och orderstocken vid periodens utgång uppgick till 3,3 miljoner kronor (9,3).

Bolaget pekar på att orderingången var extraordinärt hög under sista kvartalet 2020 och första kvartalet 2021, vilket till stor del berodde på att bolagets två största kunder inkom med ovanligt stora order under perioden som än i dag inte är helt utlevererade. Detta avspeglas i en relativt hög omsättning under första halvåret, men fick även som konsekvens att orderingången under årets tre sista kvartal blev betydligt svagare.

”Omsättningstillväxten under årets två sista kvartal blev därav negativ jämfört med föregående år, där i synnerhet Q4 sticker ut som ovanligt svagt. Den ojämna orderingången kan delvis vara relaterad till covid-19, men påverkas även av andra faktorer såsom det spända säkerhetsläget i Mellanöstern-regionen. Orderingång och försäljning kommer att fortsatt variera över kvartalen”, skriver vd Hans-Petter Andersson i bokslutsrapporten.

I enlighet med den strategiförändring som meddelades i oktober har försäljningsresurserna för Rolling Optics affärsområden Brand Security och Brand Identity minskats under hösten, vilket kommer att innebära betydande kostnadsbesparingar framöver, enligt bolaget.

Vidare föreslår Rolling Optics styrelse en nyemission om cirka 25 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Bolaget meddelade i höstas att det undersökte möjligheterna att genomföra en företrädesemission om cirka 20 miljoner kronor.

Vd Hans-Petter Andersson pekar också på att, trots en höst med utmanande besked gällande de kortsiktiga marknadsförutsättningarna, så anser bolaget att det nu slagit in på rätt spår för att kunna utvecklas till ett framgångsrikt och lönsamt företag på några års sikt.