Lägre omsättning och resultat för Crown Energy

Rörelseresultatet sjönk till -6,8 miljoner kronor (-1,3) för perioden. Nettoresultatet blev -43,7 miljoner kronor (-3,5).

Värdeförändringar avseende fastighetstillgångar uppgick under perioden till -28,8 miljoner kronor (-8,8).

”Vi går in i det sista kvartalet i år efter att ha slutfört en mycket betydande och omvälvande transaktion som har tagit en lång tid att förhandla fram, vilket slutade i ett bra resultat för Crown Energy och våra aktieägare. Vi har i oktober fått ett tillskott kontanter på 75 miljoner dollar, och kommer att ha säkrade inbetalningar om 105 miljoner dollar under de kommande fem åren, med möjlighet att få betydande ytterligare delbetalningar i förvärvsersättning till Bolaget och dessutom är Bolaget skuldfritt”, skriver vd Yoav Ben Eli som tillträtt posten så sent som i oktober.

I rapporten noterar Crown Energy-chefen att han tänker styra och växa Crown in i en ny, socialt ansvarsfull riktning som också omfattar ett ansvarsfullt men bestämt utträde ur olje- och gasindustrin.