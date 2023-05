Lägre omsättning för Sociallite US

Rörelseresultatet före avskrivningar, ebitda, uppgick samtidigt till -0,9 miljoner kronor (-2,1)

Omsättningen sjönk till 4,5 miljoner kronor (6,0).

Bolaget har under kvartalet fortsatt arbetet med att effektivisera verksamheten, uppger vd Patrik Axelsson.

”Vi har inlett ett besparingspaket under slutet av 2022 samt under det första kvartalet 2023 där vi har växlat ut konsulter och minskat personalstyrkan, detta kommer att ge delvis effekt under kvartal 2 och full effekt under kvartal 3. Målet är att bolaget ska växa med lönsamhet”, skriver vd:n i rapporten.