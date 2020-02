Lägre marknadsaktivitet tyngde Adapteos fjärde kvartal

Rörelseresultatet landade på -3,9 miljoner euro (+5,6) och inkluderar jämförelsestörande poster om 1,0 miljoner euro (4,3). Vinst per aktie var -0:17 euro (0:10).

”Fjärde kvartalet 2019 fortsatte med lägre marknadsaktivitet på våra huvudmarknader … Under hela året har vi sett väsentligt lägre offertaktivitet i den svenska offentliga sektorn, vilket påverkade våra intäkter under andra halvåret, och som får effekt även under kommande kvartal”, skriver vd Philip Isell Lind af Hageby i rapporten.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:12 euro per aktie för 2019.

”Även om vi har sett väsentligt lägre marknadsaktivitet under 2019 kvarstår behovet inom offentlig sektor och vår syn på medellång sikt om en gynnsam marknadsutveckling ligger fast”, skriver vd.