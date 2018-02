Lägre kurser på New York-börser efter Fed-chefens tal

Klädkedjan Macy's avancerade 5 procent efter en bättre rapport än väntat. Bolaget uppvisade en stark försäljning under det senaste kvartalet och uppger att det även kommer att hålla i sig under inledningen av 2018. Macy's har under flera kvartal visat negativ jämförbar försäljning men bolagets vd lovar i rapporten att återgå till tillväxt under 2018.