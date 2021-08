Lägre intäkter för Prebona

Minskningen av intäkterna förklaras framförallt av att ett par planerade lanseringar tillsammans med nya kunder och återförsäljare blivit försenade på grund av utdragna tester och andra externa faktorer, skriver bolaget.

”En av dessa strategiskt viktiga lanseringar, avseende Zep i USA, är nu planerad till fjärde kvartal i år. Nödvändiga tester avseende Prebonas långtidsverkande desinfektionsmedel för ytor är initierade och vi väntar resultat nu under september. Med dessa resultat kommer vi att accelerera försäljningen genom våra globala återförsäljare”, skriver bolaget.

Kassaflödet från löpande verksamhet var -1,8 miljoner kronor (-1,3). Kassa och bank uppgick till 8,4 miljoner kronor (2,9) vid periodens utgång.

”Det är bolagets bedömning att tillgängliga likvida medel tillsammans med bekräftade åtaganden är tillräckliga för att finansiera verksamheten under 12 månader. En emission om ca 16 miljoner kronor genomfördes under första delen av halvåret vilket ökade likvida medel samt möjliggjorde avbetalning av en kredit om ca två miljoner kronor. Bolagets målsättning är att nå positivt kassaflöde under slutet av 2021 eller tidigt under 2022. Specifikt riktade strategiska satsningar kan kräva ytterligare finansiering”, står det i rapporten.

Prebona står fast vid det kommunicerade målet att omsätta cirka 80 miljoner kronor senast år 2024.