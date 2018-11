Lägre försäljning än väntat för CLS

För niomånadersperioden blev resultatet efter finansiella poster -23,4 miljoner kronor och nettoomsättningen till 1,4 miljoner (0,3).

"Ser vi till periodens resultat så ligger försäljningen under den nivå vi förväntat. Förklaringen är till stor del att sjukhusen, för att ta in produkter från en ny leverantör, önskar en helhetslösning för ett bättre arbetsflöde under behandlingsproceduren. Därför har acceptansen för våra engångsmaterial för thermoterapi inte varit omedelbar, trots att produkterna fungerar väl. Vi tar nu fram en mjukvara som gör det möjlighet att erbjuda klinikerna den helhetslösning de efterfrågar", kommenterar vd Lars-Erik Eriksson.