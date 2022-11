Laddar Drömportföljen med olja och småbolag

Ungefär 5 av 10 veckor för tävlingen Drömportföljen har passerat. Sedan tävlingsstart är OMXS30-indexet upp 8,5 procent. Utvecklingen är i samma riktning som amerikanska indexen S&P 500 och Dow Jones, men även som räntan på amerikanska 10- respektive 2-åriga statsobligationerna.

För tekniktunga Nasdaq-indexet har det gått relativt sämre. IT-jättarnas rapporter har under de senaste veckorna fått ett svalt mottagande av marknaden. Annat har det varit på hemmaplan där populära teknikaktier så som Sinch, Bico och Truecaller hör till vinnarna.

Sinch är den mest valda aktien i Drömportföljen och är även den aktien som gått allra bäst under perioden. Uppgången är driven av både flöden och bra nyheter. På ägarsidan hade de som velat sälja Sinch under första halvåret blivit av med sina aktier, exempelvis Softbank och Capital Group. Det gjorde att överhänget från säljare var borta. Capital Group vände dessutom under september till köpare istället och tillsammans med blankare som köpte tillbaka tidigare sålda aktier blev uppgången kraftig. En omvänd vinstvarning följdes av en stark kvartalsrapport under samma period och rusningen var ett faktum.

För egen del har jag som tidigare sagt valt bort aktier som varit populära i tävligen. Då ovan nämnda aktier tillsammans med tävlingsfavoriter som SAS, SBB och BHG varit vinnare under perioden har min portfölj istället haft en katastrofal utveckling på minus 3 procent. Efter dagens stängning ligger jag bland de 4 procent sämsta i tävlingen. Det är oklart om jag hade lyckats hamna på denna plats ens om jag aktivt försökt.

För tillfället består portföljen av en del oljerelaterade aktier kombinerat med småbolag. Dagens starka utveckling på de kinesiska börserna följer nyheter om en potentiell återöppning i landet. Allt annat lika bör det vara bra för råvaror överlag varpå den enkla slutsatsen blir att oljeaktier skulle kunna överprestera kortsiktigt.

Trots den svaga utvecklingen känner jag mig inte alltför illa till mods, även om en bra placering i tävlingen just nu känns avlägsen. Möjligheterna kommer säkerligen vara många under kvarvarande fem veckor och som vanligt är det bästa man kan göra att gneta på.