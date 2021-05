Ladda ned Dagens industris appar

Innehåll från ENFO Annons

T.h: Ann-Mari Renmark, Head of Integration, leder Enfos affärsområde Integration i Sverige

”The age of data” är här och vi spås att gå från att årligen generera och lagra drygt 60 zettabyte per år till hela 170 zettabyte årligen 2025. För att sätta detta i perspektiv så motsvarar en zettabyte data ungefär lika mycket information som kan skrivas ut på papper producerat av 50 000 miljarder träd. Vi hanterar onekligen enorma mängder information och detta resulterar i utmaningen att kunna hantera alla data och skapa tjänster och applikationer som ger smidiga upplevelser till slutanvändaren. För att möjliggöra detta krävs grundläggande och välfungerande systemintegration som är anpassad efter både dagens behov såväl som framtidens. Kristina Lid är Head of Mulesoft Integration på IT-tjänsteföretaget Enfo, som är experter inom bland annat systemintegration:

– Det är slutkundens behov vi måste möta genom ett sömlöst tillhandahållande av information. Man vill inte ha 10 olika appar för samma funktion på sin telefon idag, man vill att det ska vara enkelt. Företag måste därför sätta på sig slutkundens glasögon och stötta kundresan utifrån och in.

Integration säkerställer till exempel att ordersystem har kontakt med lagersystem, logistiksystem och finanssystem – det vil säga att en beställd vara levereras, faktureras och kan betalas. Det bygger helt enkelt bort manuella arbetsuppgifter genom överföring av data.

Att skapa en ekonomi genom integrationer

Systemintegration är en nyckelfaktor i en verksamhet på flera olika sätt. Exempelvis när det gäller integritet då systemen måste värna om kundens information och tillit. GDPR ställer höga krav på hur vi hanterar data idag, och integrationer är kritiska för att hålla reda på var personuppgifter finns och vilken typ av information som hanteras.

För slutanvändare är integrationer inget som märks – förutsatt att det fungerar. Ett bra exempel är kopplingen mellan Swish och olika banker. Arbetar man smart med informationshantering kan man bygga en ekonomi bakom och skapa nya intäktskällor, exempelvis tillsammans med partners.

– Man kan enkelt dela information med andra så att man till exempel kan se ”sin” Netflix på ett flygplan, eller koppla ihop en hotellverksamhet med kemtvätt eller champagneleverantörer. Informationen dina kunder delar kan lätt generera en win-win för både leverantörer och kunden, förklarar Kristina Lid.

– Att arbeta smart med integrationer skapar möjligheter på två olika nivåer. Dels frigörs tid som istället kan läggas på problemlösning, dels kan du skapa värde för dina kunders kunder, säger Fredric Travaglia, Business architect på Enfo.

Automatisering en nyckelfaktor

Ett sätt att hantera de enorma mängderna data på ett skalbart sätt stavas automatisering, även inom området systemintegration.

– Möjligheten att automatisera finns överallt. På samma sätt som IT inte längre bara finns på IT-avdelningen så arbetar man numera med automatisering i hela företag. Det är ett verktyg för att uppnå affärsnytta. Företag som tillämpar det strategiskt kommer att nå mål och fortsätta vara relevanta även imorgon, konstaterar Kristina Lid.

Studier visar att effekter från coronapandemin gett upphov till motsvarande tio års utveckling inom internetbaserad handel på bara 90 dagar. Digitalisering är en avgörande framgångsfaktor. Man ser även tydliga trender där vinst och omsättning för marknadsledare ökar kraftigt över tid, samtidigt som eftersläntrare tappar andelar i högre takt, berättar Fredric Travaglia.

– De som har en hög grad av digitalisering och automatisering är de som lyckas, och där kan Enfo som en av de ledande aktörerna i Norden inom systemintegration vara en partner på resan, avslutar han.

