Läcka visar: Suspekta transaktioner värda 17.000 miljarder – Nordea nämns

– Intresset för klimat, miljö och hållbarhet kommer sannolikt att öka. Under krisen har många fått tillfälle att fundera över sin arbetssituation och hur arbetsplatsen kan utvecklas, och jag tror att det kommer att skynda på förändringen. Vår kanske viktigaste uppgift framgent är att hjälpa våra kunder att skapa bästa möjliga förutsättningar att ställa om till ett hållbart arbetsliv, säger Patrik Schedvin, vd på Staples Solutions.

På vilket sätt kan Staples bidra till omställningen?

– Det handlar om allt från utformning, inredning och utrustning av arbetsplatsens olika delar till att klimatoptimera transporter och förpackningar och erbjuda produkter med mindre miljöpåverkan. Vi vill hela tiden göra det enklare för våra kunder att göra genomtänkta och mer hållbara val, säger Patrik Schedvin.

Halverad klimatpåverkan på fem år

Under de kommande fem åren ska Staples, tillsammans med sina kunder, halvera klimatavtrycket för allt som köps hos Staples. Fokus ligger på transportförbättringar, cirkulära lösningar och att reducera produkternas klimatpåverkan. Redan nu finns fler än 4 200 artiklar i företagets Easy on the Planet-sortiment från utvalda ansvarsfulla leverantörer.

Samtidigt fortsätter Staples att minska klimatpåverkan från den egna verksamheten och att utveckla sitt eget Hållbarhet.

– Vi var först i vår bransch med både ISO 14001 och ISO 26000 så vi har en bra och etablerad grund att stå på. För att fortsätta leda utvecklingen satsar vi också stora resurser på att öka våra medarbetares kompetens inom miljö och hållbarhet. Nu vill vi få med både kunder och samarbetspartners på resan, och den är utan slut, säger Patrik Schedvin.

Kort om Staples

Som ledande leverantör av kontorsmaterial och integrerade lösningar för små, medelstora och stora företag har Staples gedigen kunskap om arbetsplatser. Med ett brett utbud av produkter och lösningar som kan skräddarsys samarbetar våra experter med dig för att säkerställa att din arbetsplats har allt som behövs för att användas optimalt – when your space works, everything works.