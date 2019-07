Kyligare för glassbranschen: ”Vi ser en klar minskning”

I år, under perioden maj och framåt, ligger försäljningen sex, sju procent under fjolårets nivå, enligt honom. Försäljningen balanseras upp delvis av nya kunder.

Sällanköpsvaruhandeln, försäljningen av bland annat kläder, skor och sportartiklar, föredrar oftast mulet väder. Jämfört med i fjol ökade exempelvis både kläd- och skoförsäljningen under juni, jämfört med motsvarande period 2018.

Svensk Handels prognos är att detaljhandelsförsäljningen under juni, juli och augusti kommer att uppgå till totalt 207 miljarder kronor. En del av handeln som brukar få ett uppsving under sommaren är byggsektorn då semestern för många innebär en tid att ta tag i renoveringsprojekt och liknande. Försäljningen i detaljhandeln under juni till augusti i fjol uppgick till 202 miljarder kronor.