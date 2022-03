Kvinnokampens historia berättad med posters

En av historiens mest kända feministiska affischer är ”We can do it”. Bilden på kvinnan i prickig sjalett som drar upp tröjärmen och spänner musklerna har blivit en symbol för kvinnlig styrka och tolkats av bland annat världsstjärnan Beyoncé. Affischen är så populär att den i dag är en av de tio mest efterfrågade bilderna hos USA:s nationalarkiv.

Vad få kanske känner till är att postern faktiskt inte skapades för att stärka den feministiska kampen. Istället rör det sig om krigspropaganda.

”We can do it” skapades 1943 av grafikern J. Howard Miller för det amerikanska industriföretaget Westinghouse Electric. Syftet var att stärka arbetsmoralen hos kvinnliga anställda på företaget, i en tid när andra världskriget ledde till brist på arbetskraft inom tillverkningsindustrin.

”Anledningen till att en viss poster blivit särskilt stor tror jag handlar mycket om tajming: rätt plats vid rätt tillfälle. Men också om enkelheten i budskapet. Om det är lätt att ta till sig ökar chansen att det sprids vidare”, säger Jessica Hallbäck.

I en ny bok skildrar konstnären senaste århundradets kvinnokamp genom 20 feministiska affischer.

Den äldsta, ”Votes for women”, var en av de mest populära inom den amerikanska suffragettrörelsen. Den senaste är en modern tolkning av just ”We can do it”, som lyfter det intersektionella perspektiv som på senare år vunnit mark inom feminismen.

Upprinnelsen till boken var ett annat numera välkänt feministiskt budskap, som Jessica Hallbäck även låtit bli titel. Under demonstrationen Women’s march i Washington i januari 2017 håller en kvinna, som ser ut att vara över 70 år, upp ett plakat med texten: ”I can't believe I still have to protest this shit.”

Många berördes av det krassa budskapet och fotografiet på kvinnan fick stor spridning på sociala medier. Jessica Hallbäck säger att hon ofta möts av samma uppgivenhet när hon är ute och föreläser om sin aktivism.

”Ofta kommer någon äldre kvinna fram efteråt och säger att hon har kämpat för jämställdhet i så många år, men att ingenting har förändrats. Även jag har ibland den känslan.”

”Men när jag gick igenom 100 års feministiska affischer blev det tydligt att vi faktiskt har gjort stora framsteg, även om vi fortfarande kämpar med många viktiga saker. Det jag vill åstadkomma med den här boken är att förmedla en stolthet över det som varit och ingjuta styrka inför framtiden”, fortsätter hon.

Jessica Hallbäck har jobbat med samhällskritisk gatukonst i många år. Bland annat med så kallad adbusting, som går ut på att göra om reklamskyltar, i Stockholms tunnelbana. Några av hennes budskap är ”Feminismens radikala idé är att kvinnor ska ha samma rättigheter som män”, ”När du är van vid att vara privilegierad känns jämlikhet som förtryck” och ”Kärlek börjar aldrig med bråk.”

”Jag vill att mina budskap ska vara enkla, och underlätta för andra kvinnor att våga ge sig in i debatten om jämställdhet. Man får lite kött på benen”, säger hon.

Trots att gatukonst kan vara olaglig valde Jessica Hallbäck tidigt att inte göra sina verk under pseudonym. Hon tycker det är problematiskt att det fortfarande främst är reklam som tar plats i det offentliga rummet, och var en av de som jobbade för att häva nolltoleransen mot graffiti som Stockholms stad införde 2007. Förbudet hävdes till sist år 2014.

”Jag förvånas över att gatukonst ofta väcker mer debatt än till exempel retuscherade bikinibilder från ett varumärke. Man kan ju tycka att sådant borde ses som mer kontroversiellt än konst”, säger hon.

Varför är det så intressant med det offentliga rummet som plats för konst?

”Där möts många olika människor, även de som inte har valt att aktivt söka upp en konstutställning eller delar en åsikt. Det offentliga rummet är ju för alla, så det finns stora möjligheter att så ett frö till en ny tanke.”

”Jag tror också att folk uppskattar att se någonting annat än reklambudskap mitt uppe i det stressiga vardagslivet, till exempel när man är på tunnelbanan på väg till jobbet”, fortsätter hon.

Enligt Jessica Hallbäck har affischkonsten spelat en viktig roll för den feministiska rörelsen, framför allt för att den hjälpt till att göra feminismen mer folklig. Budskapen har nåtts av så många fler än de redan frälsta.

”Affischer är ett bra medel för att nå ut, oavsett vilken kamp det handlar om. Det är ett väldigt inkluderande kommunikationssätt, tack vare att det är så enkelt och billigt.”

Har du någon personlig favorit bland affischerna i boken?

”Jag älskar affischerna från 1970-talet, som påminner lite om serier. De har kanske inte ett lika enkelt budskap som når fram direkt, men de är fyndiga och smarta.”