Kursrusaren minskar förlusten – ”ser ljuset i tunneln”

Bolaget har under perioden fått intäkter från två spelutvecklingsprojekt som utvecklats på uppdrag av Gamemill respektive PDP. Bägge uppdragen var av så kallad "work-for-hire" karaktär med intäkter kopplade till milstolpar där de sista delbetalningarna blev framskjutna långt efter plan. Intäkterna har även påverkats av ersättning för arbetet som utförs inom avtalet med Certain Affinity.

Bolagets kasinoslots är under pågående införsäljning, intäkter väntas under fjärde kvartalet 2019 och därefter löpande under 2020.