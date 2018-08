Kursrally i Carl Bildts First North-bolag

Fastator redovisade på onsdagen ett substansvärde på omkring 772 miljoner kronor, motsvarande 55,2 kronor per aktie, per den 30 juni. Det kan jämföras med 39,75 kronor per aktie vid utgången av samma kvartal i fjol.

Periodens resultat landade på 186,7 Mkr vilket kan jämföras med 27,9 Mkr under samma period i fjol. Det högre redovisade resultatet är framför allt hänförligt till värdeförändringar i Fastators största innehavsbolag Offentliga Hus som under kvartalet marknadsvärderade hela sin fastighetsportfölj.