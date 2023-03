Kurskollapsad kryptobank kommer likvideras – här är kvällens viktigaste nyheter

Kurskollapsad kryptobank kommer likvideras

Silvergate Capital meddelade i ett pressmeddelande att bolagets verksamhet kommer avvecklas och att det kommer likvideras. Alla insättningar i banken kommer att återbetalas, skriver bolaget, men det är oklart hur skulderna ska betalas av.

Silvergate Capital handlades ned 5,8 procent på New York-börsen under handelsdag och fortsatte sedan resan utför – vid 23-tiden var aktien ned 32 procent i efterhandeln. Aktien har kollapsat ned knappa 72 procent i år och under det senaste året ned 95 procent.

USA-börserna återhämtade sig i sluthandeln

De tre ledande indexen i New York var på väg att stänga på rött, men efter en stark slutspurt var det endast Dow Jones som avslutade dagen under nollstrecket med en nedgång på 0,2 procent. Breda S&P 500-index avslutade dagen på plus 0,1 procent medan teknik- och tillväxttunga Nasdaq steg 0,4 procent.

Det var ungefär samma nivå de hade vid Stockholmsbörsens stängning. Breda index i Stockholm backade 0,1 procent på onsdagen medan OMXS30 steg 0,2 procent.

Jerome Powell: Inget beslut har fattats om takten i räntehöjningarna

Den amerikanske centralbankschefen Jerome Powell betonar i dag att inget beslut har fattats om takten i räntehöjningarna, rapporterar Bloomberg.

I övrigt upprepade han sitt budskap från tisdagen om att den amerikanska centralbanken sannolikt kommer att ta räntan högre än tidigare väntat och att den kan komma att gå snabbare fram om ekonomiska data fortsätter att komma in starkt.

Ny tung riktkurshöjning för Apple

Analyshuset Wedbush höjer riktkursen för Apple från 180 till 190 dollar med upprepad köpstämpel. Det indikerar en uppsida på 25 procent från dagens nivåer.

Enligt Wedbushs analytiker finns det tecken på att efterfrågan på bolagets kassako, Iphone, ökar i framför allt Kina.

Tidigare i veckan fick Apple en köpstämpel av Goldman Sachs. De har en riktkurs på 199 dollar. Apple-aktien steg 0,8 procent på onsdagskvällen.

Storpost mäklad i Vimian strax innan börsstängning

Djurhälsokoncernen Vimian, vars aktie handlas på First North, backade drygt 3 procent på onsdagen i spåren av bolagets rapport för det fjärde kvartalet.

Men strax innan onsdagens börsstängning mäklades en storpost på 9,5 miljoner aktier i bolaget, motsvarande drygt 2 procent av hela bolaget. Posten mäklades till kursen 22,97 kronor per aktie, vilket gör att affären är värd 218 miljoner kronor, enligt Infronts avslutsstatistik.

Största ägaren Fedelio, som kontrollerar 55 procent av aktierna, vill inte kommentera huruvida det stått för varken köp eller sälj av aktier i Vimian under onsdagen.