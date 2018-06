Kungsleden tecknar tjugoårigt hyresavtal

Hyreskontraktet är värt 3,3 miljoner kronor per år. Det framgår av ett pressmeddelande. Hyresavtalet avser 1 425 kvadratmeter och är en del av det aktiva uthyrningsarbetet som pågår i den centralt belägna Gallerian. Arbetet beräknas vara klart under senare delen av år 2019.Beräknad inflyttning sker under andra kvartalet 2019, skriver bolaget i pressmeddelandet.