Emma Karlberg, E-handelsansvarig, Ikea

Vad ser du för trender inom ert område?

”Den tydligaste trenden är att gränserna suddas ut, det finns liksom inte en fysisk och en digital handel som är separerade från varandra, utan det finns en förväntan om att kunden ska kunna göra allt, och ta del av allt, även i en digital kontext. Man kan kalla det för en omniupplevelse, där det handlar om att se affären som en helhet, och inte i specifika kanaler (som digital och fysisk). Kunden vill möta oss på sina villkor och från sina förutsättningar, detta är vad många menar när de pratar om att driva omnikanaler.”

”Man har ju också nu på allvar, även om vi nog är rätt långt ifrån den verkligheten ännu, börjat prata om metaverse, som känns som en förlängning på just den trenden och det tänket. Om det sker, hur det sker och hur det kommer påverka handeln, det vet vi inte ännu.”

Vilka är era största utmaningar just nu?

”Tittar man på vår bransch specifikt har e-handeln ökat väldigt mycket. Ska man sia lite utifrån hur en branschutveckling brukar se ut kan man väl säga att nästan all tillväxt i framtiden kommer komma från digitala kanaler, eller en hybrid mellan digitalt och fysiskt, snarare än den traditionella fysiska.”

”Det blir en utmaning att hålla rätt tempo i utvecklingen, och att fokusera på rätt saker. Både att fortsätta leverera en bra kundupplevelse här och nu, men också ligga i framkant vad gäller innovationen i det digitala.”

Peder Apelgren, Digitaliseringschef på Clas Ohlson.

Vad ser du för trender inom ert område?

”Det är väl två saker som sticker ut i vår bransch. Förväntan att få snabba leveranser utanför storstadsområden blir allt mer efterfrågat, så kallade ”last mile” leveranser. Tidigare har det varit tydligt att man efterfrågat det i storstäderna och även börjat ta det för givet – men nu ser vi att den här trenden också blivit väldigt stark på mindre orter och utanför storstadsområden.”

”Det andra är betallösningar. Man har haft en lösning i fysisk butik, och en i webbutik. Sen har man försökt förbättra dessa system separat – genom digitala lösningar. Men det har hela tiden varit separata system. Det vi tittar väldigt mycket på nu är hur vi kan skapa en betallösning baserat på samma system, oavsett om det är i fysisk butik eller e-handel. Vi tror att detta kommer bli den enskilt viktigaste faktorn som suddar ut gränsen mellan e-handel och fysisk handel. Det låter enkelt – men det har varit svårt att göra i praktiken. Men nu ser vi att tekniken har blivit mognare och mer lättillgänglig samtidigt som kundbeteendet rör sig åt samma håll.”

Vilka är era största utmaningar just nu?

”När det gäller betallösningar är kassasystemet ofta ett äldre system, samtidigt som det i webbutiken är nytt, där stora investeringar genomförts. Och nu när det kommer en ny generation betallösningar så är det, som med alla investeringsbeslut, en avvägning mellan olika alternativ som vi nu behöver ta ställning till. När det gäller snabba leveranser så är det en logistisk utmaning och att samtidigt lösa detta på ett kostnadseffektivt sätt.”

Carl Stenbeck, Axfood, chef för affärsutveckling.

Vad ser du för trender inom ert område?

”Ett område vi jobbat extremt mycket med är avancerad analys, det vill säga att vi nyttjar all data som vi har på ett bättre sätt, det genomsyrar allt vi gör. Jag vill också lyfta fram e-handelsfrågan: ”Omnikanal”, som vi kallar det, är kombinationen av handel i butik och e-handel, vilket är en stark trend som växt väldigt mycket, och speciellt under pandemin.”

”Sen är det enkelt att tänka e-handel när vi pratar digitalisering, men det är minst lika mycket digitalisering i bakomliggande led. Allt från personalisering av både erbjudande och kommunikation till sånt som inte syns, som sortimentsoptimering och ruttoptimering. Det är en enormt stor del av digitaliseringen för oss.”

”Och till sist all automatisering som sker. Både vi och våra konkurrenter gör jättesatsningar på automatiserade lager just nu. Det är ju något man måste ta upp i samband med digitalisering, eftersom det är väldigt avancerad teknik.”

Vilka är era största utmaningar just nu?

”Dagligvaruhandeln står inför en stor förändring inom många områden, det är en rolig bransch att vara i just nu, där digitalisering är en stor del. Och det är inte en utmaning – utan snarare en möjlighet.”

”Hela samhället är i en stark digitaliseringtrend, så det är populära personer som det finns behov av. Vi kan ta området ”data science” som exempel, vi har tagit in jättemånga nya och bra medarbetare, men vi behöver ännu mer av den kompetensen. Att fortsätta växa och få in tillräckligt med kompetens är en utmaning. Men det tror jag att det är för alla.”

Yogesh Malik, Innovationschef på Tele2.

Största trenden inom digitalisering för er?

”Digitaliseringen sker överallt, och lyckligtvis för oss står telekom mitt i det. En trend vi ser är att kunden vill att uppkopplingen ska vara snabbare och bättre. Man vill till exempel kunna streama Netflix, vart man än befinner sig, det spelar ingen roll om man är i Stockholm eller i Åre. Som kund kanske man inte tänker på om man är ansluten till 4G eller 5G, men om internet går långsamt märker man det direkt. Vi ser också att beteendet hos användare ändras hela tiden och här behöver teknologin följa med i kundbeteendet.”

”En annan trend vi ser är den industriella automatiseringen. ”Internet of things” och automatisering av transport och logistik. Ett exempel vi gjorde förra året var att testa en självkörande robot som levererade mat, något som blir möjligt tack vare utrullningen av 5G.”

Vilka är era största utmaningar just nu?

”En utmaning vi har är att hitta personer med rätt kompetens. Stockholm är en väldigt het marknad för talanger inom mjukvaruutveckling och liknande fält, något som verkligen är en välsignelse, men bidrar också till konkurrens. ”

”Och under året ska vi rulla ut 5G på bred front, och det medför alltid utmaningar i form av logistik och långa leveranskedjor. Men vi tar det steg för steg och fokuserar på det som sker just nu, och inte på vad som kanske kan hända 2024.”

Jens Lindström, Chef på Nobina Technology.

Största trenden inom digitalisering för er?

”Digitaliseringen av hela upplevelsen för kunden, med både användandet av tjänster och förväntningar på relevant information vid rätt tid, exempelvis vid ”Mobility as a Service”, Maas, där man tar ett större grepp på hela resan med det som kallas first and last mile.”

”Man säger att kollektivtrafiken är ryggraden i transportsystemet, det flyttar oerhört många människor på ett hållbart och billigt sätt, och det är ett smart sätt att resa på tillsammans. Men för att kollektivtrafiken fortsatt ska vara relevant måste den kopplas ihop med andra typer av mobilitet som kan ta resenären hela vägen, dit kollektivtrafiken inte når. Det kan till exempel vara genom elsparkcyklar, taxi eller autonoma självkörande bussar – så länge det passar individen. Och pandemin har skapat nya resemönster där det här har blivit ännu viktigare.”

Vilka är era största utmaningar just nu?

”Delandet av data och information, där information som är viktig för resenären finns utspritt mellan olika tjänster och system. Låsta system gör att det kan bli väldigt svårt, ibland omöjligt, att hjälpa resenären med hela resan. Man kommer inte åt den informationen man behöver. Vi tror att man löser den här typen av problematik genom att samarbeta, det låter kanske lite löjligt, men vi tror ändå att man gör det genom att titta på våra resenärers faktiska behov, och bygger lösningen tillsammans utifrån detta.”