Krympande kommuner hoppas på turistboom

”Och se till att den befolkningsökning som vi ändå har ambitionen att kunna åstadkomma sker. Att det är folk som flyttar in här på grund av att Kramfors är ett attraktivt ställe att bo på. Men också för att det finns jobb”

Jan Sahlén efterfrågar, likt Tomas Mörtberg i Övertorneå, samarbete på regional nivå – men också någon form av statligt stöd.

”Om investeringar görs här kommer vi kunna bidra till det gemensamma samhällsbygget på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.”

TT: Går trenden att vända?

”Ja, annars skulle inte jag sitta här som kommunstyrelsens ordförande. Som politiker måste man hela tiden se att man kan utveckla ett positivt samhällsbygge.”

I Kiruna ligger befolkningsutvecklingen under den senaste tioårsperioden ungefär på plus minus noll, tack vare stor invandring från andra länder. De flesta invandrare som kommit till Kiruna under de senaste tio åren är dock inte flyktingar – i stället har de sökt sig dit för jobbets skull, säger kommunalrådet Gunnar Sehlberg (C).

”Det är folk från bland annat Tyskland, Ungern, Belgien, Uruguay och Litauen som kommit hit för att leva i naturen här och jobba med turismen. Det är gräddan inom turistnäringen från andra länder som jobbar som naturguider här.”