Faraday Future är ett av elbilsbolagen som planerar att gå till börsen via ett så kallat SPAC-bolag.

Sammanlagt värderades dessa bolag till nästan 1.000 miljarder kronor i början av 2021 – och noterade under andra halvan av fjolåret en värdeökning med 77,7 procent (S&P500 på börsen i New York steg under motsvarande period med 22,2%). Så det är helt klart en het sektor vi har att göra med.

SPAC som står för ”Special-purpose acquisition company” är ett skalbolag som börsnoteras med en avsikt: att anskaffa kapital för att köpa ett bolag som därmed noteras på börsen, vanligtvis inom en bestämd tidsperiod. Det uppköpta bolaget (i de här fallen ett bolag inom självkörande eller automatiserade fordon) tar helt sonika över dess plats på börsen.

Vi har gått igenom marknadsdata från Morningstar-ägda Pitchbook för att se vilka bolag som gick publika i fjol och hur det har gått för dem. Pitchbooks ”Mobility SPAC index” inkluderar 26 bolag som har gått till börsen – eller har beslutat att gå dit – via så kallade SPAC-bolag. Nynoterade bolag tas upp i indexet först den andra handelsdagen så att kurshoppet från själva noteringsdagen inte räknas in.