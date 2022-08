Kronofogden tvångssäljer First North-ordförandes aktier

NEW YORK. Heminredningskedjan Bed Bath & Beyond rasar hejdlöst på Wall Street efter att en storägare gjort sorti.

Fredagshandeln på Wall Street öppnade med ett nytt handlöst fall för heminredningskedjan Bed Bath & Beyond.

Efter att ha rasat knappt 20 procent under torsdagen öppnade aktien med ett tapp på över 40 procent och går därmed mot sin sämsta dag på börsen sedan noteringen för 30 år sedan.

Wall Street öppnade generellt svagt på fredagen, med storbolagsindexet S&P 500 ned 0,7 procent.

Nedgången kommer efter beskedet att storägaren Ryan Cohen, ordförande i spelåterförsäljaren Gamestop, sålt hela sin position i aktien.

Det dramatiska raset är avslutningen på en spektakulär vecka. Bed Bath & Beyond steg närmare 120 procent under fyra handelsdagar, drivet av spekulationer om att Ryan Cohen utökat sina köpoptioner i aktien.

Men det hela fick ett abrupt slut på torsdagskvällen när dokument som lämnats in till finansinspektionen SEC visade att han sålt hela innehavet, som uppgick till närmare 12 procent av bolaget så sent som i mars.

”Det var roligt men det är definitivt dags att leta efter nästa vinnare”, skriver Ipek Ozkardeskaya, senior analytiker på Swissquote, i ett morgonbrev på fredagen.

Uppgången drevs delvis av småsparare. Så sent som på tisdagen nådde individuella investerare rekordhöga köpvolymer enligt siffror från analysbyrån Vanda Research.

Bed Bath & Beyond har figurerat flitigt i internetforum som utgjorde epicentret i fjolårets explosion i så kallade meme-aktier.

Bed Bath & Beyonds magplask är också slutklämmen på en tung detaljhandelsvecka, där flera av USA:s största bolag i sektorn lämnat kvartalsrapporter med blandade resultat.

Lågpriskedjan Walmart belönades med en uppgång i samband med tisdagens rapport, som förutom bättre vinst och försäljning än väntat också innehöll en oförändrad prognos för den andra halvan av året.

Konkurrenten Target straffades istället på börsen efter att bolaget tvingats ta till reor för att krympa lagret, vilket sänkte vinsten långt under analytikernas förväntningar. Bolaget hade redan levererat flera vinstvarningar för kvartalet.

Både Walmart och Target föll i den inledande fredagshandeln, men rörde sig i linje med börsen generellt.

Bed Bath & Beyond sticker dock ut i sektorn med en särskilt svag rapport som lämnades redan i slutet av juni och visade att försäljningen rasat med en fjärdedel under kvartalet.

Vd:n Mark Tritton lämnade sin post i samband med rapporten efter påtryckningar från bland annat Ryan Cohen. Än så länge finns ingen permanent ersättare på plats.

I likhet med Target tvingades bolaget rea ut stora delar av sitt lager efter att problem med leveranskedjor lett till att varor levererats för sent för att Bed Bath & Beyond skulle kunna dra nytta av den relativt starka hushållskonsumtionen under våren. Det pressade bruttomarginalen kraftigt under kvartalet.

Men bolaget befinner sig i en betydligt mer knepig finansiell sits än konkurrenterna. I slutet av maj uppgick kassan till 108 miljoner dollar, en nedgång med över 90 procent jämfört med ett år tidigare.

Nyhetsbyrån Bloomberg rapporterar att en advokatfirma specialiserad på omstruktureringar och konkurser anlitats för att få bukt med bolagets ohållbara skuldsättning och hänvisar till en källa med insyn i frågan.