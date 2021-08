David Lindqvist är 43 år och hans karriär har precis börjat, i alla fall om man frågar honom.

”Jag har gått från att vara en alkoholiserad kock i Stockholm, till att i dag vara månskenskrögare. Jag har gjort en omvänd karriär, kan man säga så?”

Men han har jobbat inom restaurangbranschen länge, även om han precis har påbörjat sin karriär. Tidigare drev han tre krogar i centrala Örebro: Lilla, Stora, och Gamla Örebro. Sandra drev eget företag som massageterapeut och jobbade som servitris. David Lindqvist sålde krogarna, tog ett jobb som köksmästare på kommunen och tanken var att familjen skulle varva ner.

”Så blev det ju inte”, konstaterar David Lindqvist.

Sandra blev utförsäkrad, på grund av reumatism, och att jobba som massageterapeut var inte aktuellt i samband med sjukdomen. Samtidigt kom coronapandemin.

”I samband med pandemin och Sandras reumatism så blev vi liksom tvungna att göra något.”

Sagt och gjort, man satsade på Krogen som inte finns. En idé som hade dykt upp i samband med parets eget bröllop, där man höll festen i en lada på sin tomt. Varannan helg är det öppet och gästerna får inte se menyn i förväg. Men vikten ligger på lokalproducerade råvaror. Tanken var inte att starta upp så hårt från början, men verksamheten har rullat på.

”Det var en del tillfälligheter, till exempel budade jag hem en foodtruck i början av pandemin”, berättar David Lindqvist.

”Vi visste inte hur vi skulle få in den i verksamheten, men våra köttbullar passade ju också bra till foodtrucken, moset klarar värmeskåp, köttbullarna kan göras innan. Det var tillfälligheter och smarta, snabba beslut, som blev bra beslut.”

Krogen som inte finns började i en lada på gården i Närkesberg, en by med totalt 200 invånare. För att komma dit behöver man köra längs en krokig skogsväg, och det känns flera gånger som att vi har kört för långt när vi kommer på besök, men för David och Sandra känns Sydnärke som hemma.

”Sydnärke är vår frizon”, säger David Lindqvist.

Förutom att hon är utbildad massageterapeut och erfaren servitris är Sandra Walther även sommelier. Husvinet på Krogen som inte finns är uteslutande ungerskt, ett val som inte är självklart. David Lindqvist är halvitalienare.

”Vi brukar semestra i Budapest och på det sättet fick vi kontakt med ett par vinproducenter som gör bra viner”, berättar Sandra Walther.

”Med hjälp av två svenska importörer kan vi få in de bästa vinerna.”

På lunchrestaurangen, gatuköket i Hallsberg, har man nästan uteslutande take-away. Menyn är begränsad till ett fåtal rätter och ändras varje vecka. Köttbullarna är det enda konstanta.

”Vi säljer minst 40 portioner köttbullar om dagen på gatuköket”, säger Sandra Walther.

Målet, att varva ner och köra sitt egna race, missade man med Krogen som inte finns. Nu senast har paret även tagit över en golfrestaurang och tillsammans med foodtrucken är det nu fyra olika platser som man pendlar mellan. Förutom Sandra och David har man en anställd, och på helger så hoppar kockkollegan Joel Englund (kanske mest välkänd från Kocklandslaget) in och roddar i ladan.

”Så jag kan ju känna, när jag kommer från golfrestaurangen och det fortfarande är servering här, då känner jag mig nästan utanför, utsparkad”, säger David Lindqvist.

Samtidigt uppskattar han hur mycket han kan lära sig av Joel Englund.

”Jag säger alltid att han är Örebros mest kompletta kock. Han triggar mig, han lämnar inget åt slumpen. Jag har lärt mig otroligt mycket om detaljer, portioner, att räkna efter, tack vare honom.”

Ni har tre restauranger och en foodtruck. Vad blir nästa steg?

”Det är svårt att expandera. Hela vår idé bygger på att vi är på plats. Kan vi inte vara där så faller hela vår grej, det bygger på närvaro.”

Vilka blir bolagets viktigaste satsningar efter pandemin?

”Vi vet inte hur morgondagen ser ut, så ingen just nu. Det kan komma en ny mutation om ett halvår och då är man tillbaka på ruta ett. I efterhand har vi sagt att vi ska vara försiktiga med investeringar, och framför allt aldrig låna pengar. Men vi har satsat ganska bra under pandemin. Det har varit kul, för det finns inga dumma idéer. Under pandemin har allt varit tillåtet eftersom folk är så hungriga på att prova nya saker”, säger David Lindqvist.