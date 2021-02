Krogarna firar kärlekens dag på nytt sätt – ”ska upplevas som att man är på restaurang"

I år är restaurangbesök in på småtimmarna, att skåla med sitt grabb- eller tjejgäng sent in på natten på stans dansgolv eller att insupa finkultur på Operan bara en dröm på Alla hjärtans dag. Hur ska kärleken firas, uppmärksammas och hyllas i en tid där samhället är på paus? Tre verksamma inom krogbranschen har hittat nya vägar i pandemin.