Kristersson: Per Bolund bör be företagen om ursäkt

Per Bolund (MP) och Ulf Kristersson (M). Foto: TT

Finansmarknadsminister Per Bolunds uttalanden om svenska bolags svaga motståndskraft har retat upp Moderaternas partiledare Ulf Kristersson. Nu skriver han på Facebook att Per Bolund (MP) bör be om ursäkt.